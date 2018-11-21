雲林》李進勇虎尾掃街 抨張麗善唱衰雲林

2018年11月21日 19:08 中時 張朝欣

尋求連任的雲林縣長李進勇21日前往虎尾、土庫、元長、褒忠4鄉鎮掃街拜票，除了強調縣府團隊已爭取到中央前瞻基礎建設計畫補助，全力改善大虎尾地區交通建設，也抨擊張麗善嫌雲林又髒又窮只會唱衰雲林。

李進勇表示，因為鄉親力挺與支持，雲林有了進步、尊嚴、光榮，但是張家長期汲取雲林資源，卻去投資台北跨足大陸，甚至又回頭批評雲林更老更窮，這種心態相當不可取。

李進勇細說對於虎尾區的交通建設，縣道145線是雲林縣重要的南北向要道，串連大虎尾地區周邊鄉鎮，交通量非常大，相對的道路品質維持相當重要，縣府爭取到中央前瞻基礎建設計畫補助，陸續動工以維護用路人安全。

目前虎尾至元長路段示範道路已完工，改善長度達10.57公里，此段工程特別與電力、電信及自來水等供線單位協調，在道路施工前即完成385個人孔蓋調降，提升路面鋪設的品質與效率。

李進勇指出，虎尾鎮光復路往北經過木棉大道至西螺，以及元長往北港路段，縣府也取得前瞻計畫補助，目前正在進行設計規畫，將在最短時間內完工，讓縣道145線不只是交通要道，更是雲林的景觀大道。

李進勇強調他帶領縣府團隊腳踏實地建設雲林，改善雲林體質，但張麗善不斷噴口水唱衰雲林，嫌雲林又窮又髒，但我們不要口水，縣府團隊將持續更謙卑努力的建設雲林。

(中時 )