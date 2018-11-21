雲林》為無黨籍市長站台風波引反彈 張麗善：唯一支持林聖爵

張麗善（左）為無黨籍斗六市長候選人陳明章站台事件引起林聖爵（右）支持者反彈，張麗善21日舉行記者會表示她唯一支持林聖爵。（周麗蘭攝）

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張麗善21日舉行記者會表示她唯一支持林聖爵。（周麗蘭攝）

國民黨縣長候選人張麗善為退出國民黨的斗六市長候選人陳明章站台，引起正藍軍的斗六市長候選人林聖爵支持者反彈，張麗善21日舉行記者會強調她唯一支持林聖爵，林也呼籲支持者冷靜、不要被分化，只有張麗善勝選，雲林才能向上提升。

張麗善為陳明章站台的影片廣為流傳，陳明章也豎立他與張麗善的看板，引發林聖爵支持者反張情緒，張21日邀請林聖爵、斗南鎮長候選人張有擇、崙背鄉長候選人李合同、東勢鄉長候選人黃麗花舉行記者會，宣示她唯一支持黨籍候選人。

縣黨部主委許宇甄表示，該黨這次公職選舉提名鄉鎮市長候選人5人、縣議員提名10席，張麗善必須爭取泛藍支持，因此與許多鄉鎮市長候選人都保持良好互動。

張麗善表示，她與陳明章原本就是朋友，日前陳明章舉辦造勢晚會邀請她，當天也有3名無黨籍議員出席，她基於禮貌上台致詞並祝福陳明章，情義難兩全，希望支持者不要相信謠言。

張麗善表示，目前反對民進黨占多數，黨內更要團結一致，才有勝選機會，林聖爵是最了解現任斗六市長謝淑亞施政的人，只有他能延續幸福斗六政策，她唯一支持深耕的林聖爵。

林聖爵緩頰表示，張麗善日前要幫陳明章站台曾徵詢過他，他也支持她去，因為只有泛藍大團結，雲林才有翻轉機會，這也是他最大的心願。

(中時 )

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