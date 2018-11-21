HBL》不相信拚成這樣！ 青年輸松山賺信心

松山高中今天和青年高中拚到延長賽才分出勝負，松山林勵(左)包括延長賽8分，全場拿下25分。(資料照/季志翔攝)

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中時電子報
／台北報導

107學年HBL高中籃球聯賽尋求三連霸的松山高中，今天迎接HBL新球季第一場比賽，經過延長賽才以84：80力克青年高中，賽後青年高中教練許智超肯定球員，認為最大收穫是打出信心，而且球員拚勁十足，讓他也不敢相信能和松山拚成這樣。

青年高中首節剛開始外線手感不錯，曾領先衛冕軍松山高中，不過松山在馬建豪 、林勵及尹麒綸的發揮下打下雙位數領先，第4節初曾71：60領先達11分，接下來青年發揮韌性，並靠著10：0攻勢追到只落後1分，松山高中林勵在倒數46.27秒投進3分，取得4分領先，但接下來被青年兩波進攻搶分，加上發生一次發球違例，雙方74：74進入延長賽。

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延長賽松山林勵連續兩記三分球助隊要回氣勢，隨後青年陳珀瑞連得6分追平，林勵和黃兆玄各再補上2分，最終松山以4分之差勝出。

今年2月接下青年高中兵符的「鳥總」許智超指出，球隊比較缺乏身材優勢，陣中只有涂亦含、繆和兩人身高在190公分以上，籃下卡位必須更確實、再兇一點，他也不敢置信能和松山拚成這樣。

許智超補充：「這場比賽我們也傷了一、兩個球員，因為實在大家都全力拚戰，這就是HBL和SBL成人賽事的不同，主要還是要給孩子正確觀念，讓他們知道不管是面對怎樣的比賽，都要全力以赴。」

松山教練黃萬隆則提醒球員：「領先10幾分卻是最後延長賽才贏球，是我們防守鬆懈，反觀青年沒壓力，面對挑戰的壓力要學習成長。」面對各界關心3連霸，黃萬隆並說：「我們沒想過這件事，歷史上也曾經有冠軍隊隔年落馬，希望球員還是專注在防守及球場上。」

本戰松山以林勵25分最高，他也貢獻4次抄截，隊友尹麒綸、馬建豪都有「雙十」數據，尹麒綸16分、19籃板，馬建豪14分、10籃板；青年陳珀瑞22分、14籃板，後衛朱峻賢15分、9籃板、5助攻。

(中時電子報)

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