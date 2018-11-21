勞動部頒國家人才發展獎 12家企業獲表揚

勞動部頒國家人才發展獎，勞動部長許銘春表示，事業單位的攬才及留才非常重要。（王思慧攝影）

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勞動部今（21）日頒發「2018國家人才發展獎」，共有12家企業、單位獲獎。勞動部長許銘春表示，企業永續經營及產業升級的基本條件就是要有好的人才，期待透過國家人才發展獎這樣的國家級獎項，把各個事業單位裡面對於人力發展值得學習的制度分享給其他事業單位，成為學習標竿，讓台灣的經濟發展更蓬勃、更具競爭力。

許銘春和政務委員林萬億今出席頒獎典禮，許銘春致詞表示，在知識經濟時代中，「人力資本」是很重要的生產要素，所以事業單位的攬才及留才就非常重要，獲得國家級的肯定不容易，期許用這種正向鼓勵的機制，能協助產業發展，互相學習進步。

尤其面對勞動環境快速變化，人力資源也面臨考驗，包括少子化、勞動力短缺等議題，希望藉由國家人才發展獎，選拔出人才發展標竿，鼓勵國內各企業團體循序推動人力資源發展品質。企業照顧好員工，員工努力工作共同創造企業利潤，這是一個良性的循環，希望社會各界都能往這樣發展。

此外，除勞動部之外，包括教育部、國發會等，跨部會在推動整體的人才政策，不論是從國際社會攬才或是培育本國人才等，政府都很努力，希望能夠協助產業界的人力需求。

今年獲得國家人才發展獎的名單為友達晶材股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、和泰汽車份有限公司、金百利克拉克台灣分公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、雲朗觀光股份有限公司高雄分公司。

中小企業部分，包括巨鷗科技股份有限公司、佑順發機械股份有限公司、精呈科技股份有限公司。以及機關（構）團體部分，有人事行政總處公務人力發展學院、勞動力發展署雲嘉南分署。

(中時 )

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