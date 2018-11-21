只求來得及！投票日中午以前高鐵座位票賣光

2018年11月21日 18:36 中時電子報 陳儷方

因應返鄉投票需求，高鐵已加開58班次，週五的選前之夜，台北往高雄高鐵座位票10月底早就賣光，現在則是投票日當天中午以前的座位票都售罄。高鐵表示，選舉疏運期間，將視旅運需求調度情況，機動加開全車自由座，疏運旅客。

返鄉投票，順便與親友聚會，最好的時段就是週五下班後搭高鐵返鄉，但這時段台北往高雄的座位票早就賣完，退而求其次則是投票當天，星期六中午前搭上高鐵，應該都來得及回到戶籍地投票，不過，現在週六中午以前的高鐵座位票也已經賣完。

PTT網友nbarepeat說，11/24上午的高鐵座位票20日還買得到，21日下午發現，座位票已經賣光，但網友不擔心，因為還有自由座可以搭。

高鐵則表示，選舉疏運期間（11/23至11/26）共加開58班次，4天總計提供659班次的旅運服務。熱銷車次代表區間對號座位有限，並非全數賣光，每班列車均配置3至5節自由座，也會視旅運需求、列車運能及人力調度情況，機動加開全車自由座（商務車廂除外）列車疏運旅客。

PTT網友反應熱烈，「1124滅東廠」、「1123滅雞腿！」、「1124用票滅廠工！」、「回家滅韓導 救我大其邁」、「高雄人回家滅東廠 台北人回家救柯P」，今年是地方型選舉，但選情之熱鬧，2、3個月前根本難以想像。

(中時電子報)