普悠瑪家屬控不聞不問 台鐵：努力不容抹滅

2018年11月21日 19:25 中時 李宜秦

普悠瑪翻車事故至今已滿月，有家屬出面抗議台鐵局後續不聞不問，說好要成立的「專案小組」也跳票。對此台鐵局晚間臨時召開記者會澄清，同仁都有一對一照顧傷者與罹難者家屬，理賠協商會議時間也是由家屬決定，台鐵全力配合。台鐵強調，同仁付出的努力不容抹滅。

台鐵局主任秘書朱來順表示，事發後第一天台鐵局已派駐專人，至殯儀館、醫院等地進行協助與慰問，原先希望能早點談理賠事宜，但因顧及喪事期間，因此尊重家屬看法暫緩，但到本周一還尚未接到協商會議通知，因此立刻請站長向家屬聯繫，昨日敲定在本周五晚上8點於台東車站召開理賠會議。

朱來順指出，每一車站、服務中心都有多位關懷員，住院、轉院等事宜都會有特定同仁協助處理，關懷員付出百分百努力的事實不容抹滅。朱來順說，關懷員都會主動向民眾拿取醫院等收據，為他辦妥手續，再將款項送交本人，就是為了避免家屬舟車勞頓之苦。

交通部參事謝銘鴻表示，每家的財務需求不同，有幾個有特別需求的個案，也有先向台鐵提出預支賠償的申請，台鐵考慮到，傷者出院後可能會面臨行動不便的狀況，因此也有事先勘查傷者住所的無障礙環境是否需要改善。

家屬表示，在今日召開記者會後，才接到台鐵通知周五開會，但朱來順說，時間地點都是由家屬決定、台鐵配合，且昨天就已敲定。朱來順強調，台鐵從未規避責任，也認為必須負責，調查結果若確認肇事原因確實是台鐵的話，台鐵也願意承擔理賠。

朱來順表示，理賠方案將在周五開會時再討論，理賠協商都會統一，不會個別協商。目前18名罹難者都已領取10萬賠償，多名傷者也已領取。8名罹難者家屬也已領取530萬的補償金，其他尚未領取的隨時都可向台鐵申請。

(中時 )