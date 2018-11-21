台中》盧秀燕掃街車隊下午返回北北屯大本營掃街 獲得鄉親熱情回應

2018年11月21日 19:06 中時 陳世宗

藍營支持民眾熱情揮旗，迎接盧秀燕掃街車隊到來，並搖旗喊「凍蒜！凍蒜！」（陳世宗攝）

選戰進入最後廝殺！國民黨台中市長候選人盧秀燕21日下午回防大本營北北屯區，市議員候選人陳政顯、陳文政率先陪同在北區掃街；隨後由賴順仁、黃健豪、陳成添等候選人交接陪同鞏固北屯重鎮。返回自家的盧秀燕勝選車隊，處處是親友熟人，個個熱情洋溢。

建興里長王平和率領近50位支持者燃放勝利煙火並向車隊獻上菜頭，祝賀盧秀燕搏得好彩頭；進化北路機車行師傅及學徒不約而同向車隊揮手致意，阿坤粉圓冰老闆老闆娘也舉起勺子邊勺珍珠邊向盧秀燕招呼致意；沿路北屯路錦祥里里長林美玉里長、金龍里里長馬國樑、里長候選人姚士偉分別都帶著數十位民眾熱情迎接盧秀燕勝選車隊到來。

盧秀燕掃街車隊經過五權、三民、北屯路口時，蘇福安里長帶領眾多支持者站在人行道向車隊揮手助陣，全航客運司機大哥打開車窗探頭向車隊打招呼。車隊行經一中街，新北里陳信志里長候選人等候在中友百貨面前等待車隊，還帶領近50位支持者夾道歡迎熱情助陣。

台中科技大學旁穿著紫風衣貼身運動褲綁馬尾的女大生，看到車隊也比出OK手勢，更有條紋衣男孩一手拿著手機拍車隊，一手比讚。右轉公園路身穿條文T帶著金項鍊的大哥，從店內跑了出來一探究竟，發現是盧秀燕，雀躍地大喊凍蒜啦！凍蒜啦！

盧秀燕車隊經過市議員候選人陳文政總部，陳文政熱情的學姊學妹，不斷尖叫高喊凍蒜，明新里里長洪平冬更帶著數10位鄉親夾道歡迎，立人里黃韻化里長帶著30幾名鄉親舉旗高呼，盧秀燕，凍蒜！陳成添總部支持者約莫集結60多位支持者在搖旗助陣，大德里長李必勝更帶領數10位里民高喊「盧秀燕必勝！必勝！必勝！」

(中時 )