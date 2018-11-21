台南再傳里長選舉賄選　里長候選人、樁腳均交保

2018年11月21日 19:01 中時 莊曜聰

台南再傳里長選舉賄選案，台南地檢署持續查賄，連日來在新營、白河等地區查獲里長候選人或樁腳涉嫌以現金1000元到2000元不等的價碼買票，經搜索後拘提並傳喚共計1名里長候選人及14名樁腳及選民到案說明，偵訊後該里長候選人及3名樁腳均保釋，其餘人則請回。

檢方指出，檢察官蔡明達接獲線報，指出白河區某里長候選人的林姓女子、陳姓女子及林姓男子3名樁腳以每票1000元的代價向選民行賄，立即指示台南市刑大、白河分局、台南市調處進行蒐證，昨日傳喚3人及4名選民到案，選民並自動繳回剩餘的9800元犯罪所得。

偵訊後檢方認為3名樁腳犯罪嫌疑重大，且林姓女子有串證之虞，向法院聲請羈押禁見遭駁回，改諭知為10萬元交保，檢方將提起抗告，林姓男子則以5萬元交保，其餘請回。

檢察官陳冠霖偵辦新營區某里長候選人現金賄選案，昨日指揮台南市刑大、台南市調處及新營分局兵分2路，前往里長候選人及樁腳家中進行搜索，查扣現金1萬2000元，選民也繳回3萬2000元犯罪所得，檢方拘提並傳喚里長候選人及樁腳在內等8人偵訊。

檢方指出，該里長候選人根據每戶有投票權人的票數，依每票2000元的代價，透過黃姓樁腳向選民行賄，訊後認為該候選人及黃姓樁腳犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，各以20萬及3萬元交保，選民均請回。

(中時 )