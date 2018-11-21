苗栗學童化身天使送愛 12月7日創世公益餐會登場

苗栗市幼竹幼兒園學童化身小天使21日到創世苗栗院送愛。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
幼兒園學童21日到創世苗栗院關懷植物人，並親手準備布丁，為他們加油打氣。（巫靜婷翻攝）
創世苗栗院將於12月7日舉辦「愛心處處飄公益餐會」，盼號召社會大眾共襄善舉，以認桌、認券方式，幫助植物人服務能長遠持續，詳細資訊可撥打愛心專線037—275848。（巫靜婷翻攝）

時序進入11月，即將迎來感恩節，苗栗市幼竹幼兒園學童在老師的帶領之下化身送愛小天使，21日上午到創世苗栗院關懷植物人，並親手準備布丁，為他們加油打氣。創世並宣布，為募集植物人安養服務經費，將於12月7日於頭份舉辦公益餐會，邀請善心民眾共襄盛舉。

10名幼兒園學童身著天使裝，頭頂小光環，穿上翅膀，帶來活潑可愛的表演，為寂靜的安養院注入1股歡樂氣氛。園長葉仙凡表示，雖然孩子年紀尚小，不是非常理解何謂植物人，但希望藉由親身關懷，落實生命及品格教育，從小養成助人的習慣，學會感恩惜福。

創世苗栗院成立17年來，幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，今年5月取得擴院執照，將可擴大服務至87位植物人，但隨著安養人數增加，服務經費需求亦倍增，因此將舉辦「愛心處處飄公益餐會」募資，盼號召社會大眾共襄善舉，以認桌、認券方式，幫助植物人服務能長遠持續。

公益餐會將於12月7日晚間6時30分在頭份東北角國際宴會廳舉辦，參與民眾不僅可享用美味佳餚，還可欣賞澎澎、林展逸等歌手精彩表演。活動所得將全數用於植物人安養服務，歡迎大家來享美食、聽好歌、做公益，餐券亦可轉贈弱勢家庭享用，讓今年的感恩節更有意義，詳細資訊可撥打愛心專線037—275848。

(中時 )

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