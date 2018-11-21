HBL》熱戰氣氛延續 高苑女教頭：球員臉色發白

高苑工商蔣浩文獲女教頭田本玉稱讚。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

107學年HBL高中籃球聯賽預賽A組四隊今天登場，在衛冕軍松山高中和青年高中一場緊張的延長賽之後，高苑工商與宜蘭高中也打出激情四射的比賽，最終高苑89：82擊敗宜蘭高中、旗開得勝，而高苑三年級球員開賽初彷彿第一次打聯賽緊張兮兮的樣子，以及球員場上做的不夠到位，讓女教頭田本玉頻搖頭。

賽後田本玉直呼：「前一場比賽的張力延續下來，我們球員第1節打得荒腔走板，緊張到臉色發白。特別是簡賀宇、楊皓韋及林奇翰這三位已經磨了三年的球員，從高一到現在已經多少比賽，還打得像第一次站上HBL這個舞台一樣，讓我很生氣！」

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除了開賽表現不如預期，田本玉也不滿意球員場上不聽指示，「我喊東他們做西、我喊西他們又做東，得分之後又太high，實在不應該。我們分在很硬的A組，光看青年跟松山這麼拚就知道，要是我們今天輸給宜中，很有可能就會被淘汰，希望震撼教育過後，球隊能漸入佳境，畢竟每一場比賽都很重要，不能開玩笑。」

田本玉指出，高三後衛蔣浩文是球隊關鍵人物，「他一年級沒報到12人名單，現在有了表現機會，而且他不貪功，會分享球。」對於教頭肯定，蔣浩文靦腆說：「謝謝教練肯定，也很感謝教練送我去訓練營增加經驗。高一時球隊打進4強，那時我只能在場邊做紀錄，這次希望能夠以正選隊員身分，幫助球隊重返4強，讓我也能體會在台北小巨蛋打球的感覺。」

(中時電子報)

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