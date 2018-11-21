台南》拚陸戰 高思博、蘇煥智同日溪南掃街

2018年11月21日 19:02 中時 李其樺

國民黨台南市長候選人高思博21日在溪南10個行政區進行車隊掃街拜票，打出「票投2號，台南翻轉」口號，訴求更多支持者出來投票。（李其樺攝）

無黨籍台南市長候選人蘇煥智21日也來到溪南地區掃街拜票，期待以過去台南縣長任內政績，爭取選民支持。（李其樺攝）

國民黨台南市長候選人高思博21日在溪南10個行政區進行車隊掃街拜票，打出「票投2號，台南翻轉」口號，訴求更多支持者出來投票；無黨籍台南市長候選人蘇煥智同樣來到溪南地區掃街拜票，期待以過去台南縣長任內政績，爭取選民支持。

當天上午高思博車隊在左鎮、玉井、楠西和南化區掃街，下午車隊轉往大內、山上、新化、新市、安定和善化區掃街拜票。國民黨台南市議員候選人李文俊、黃俊勝陪同高思博進行下午的掃街行程，藍營支持者共出動近20餘台車輛組成宣傳車隊，宣傳效果十足。

高思博表示，選前最後3天會盡最大努力催票，他深信如果他的支持者能夠全部出來投票，台南就會變天；另外，也要防止民進黨出任何奇招奧步，國民黨已經受過很多次教訓了，要特別擔心防止這類事情發生。

高思博認為，國民黨高雄市長韓國瑜提出的「北漂」議題是很多家庭心中的痛，台南市和高雄市一樣，也有很多北漂的年輕人身受其害，因此才有熱心青年願意站出來，替他製作競選歌曲和拍攝微電影，如果能幫助這些青年返鄉就業，不僅解決青年就業問題，同時也能解決許多家庭、社會問題。

蘇煥智偕同無黨籍市議員候選人高忠義等人，也選在21日在溪南區掃街遊行，車隊上午從東區競選總部出發，上午在南區、仁德、歸仁、關廟區掃街；下午轉往新化、永康、新市、善化、山上、大內等地掃街拜票，以過去蘇煥智擔任台南縣長的政績爭取選民支持。

(中時 )