艷星手撕孟庭葦離婚真相：跟小12歲女同志出軌 學什麼佛？

2018年11月21日 19:03 中時電子報 吳玫穎

張暖雅強調自己敢說敢負責。(取自張暖雅臉書)

孟庭葦昨日微博為「無故往別人身上潑髒水，是為『公然侮辱罪』以及『毀謗罪』」文章點讚。(取自孟庭葦微博)

「月亮公主」孟庭葦2013年與張志鵬9年婚姻破局，曾演出三級片《一路向西》的艷星張暖雅一度被傳是介入婚姻的小三，但張志鵬就否認到底，強調與孟庭葦是因為價值觀不同離婚。然而事隔多年，張暖雅今(21日)突然在臉書舊事重提，更驚爆孟庭葦離婚真相為「跟一個小妳12歲的女同性戀在婚內出軌」，更痛批孟庭葦「色戒，妄戒，妳都犯了～還學什麼佛？」

張暖雅強調自己與張志鵬關係清白，張志鵬只是她經紀公司的老闆，更指控孟庭葦在2012年7月至2013年1月婚姻期間，與助理劉小姐發生多次不正常關係，東窗事發後，在5個月內離家出走3次，還不顧演出開天窗的風險，用不出席公司安排活動等激烈手段，逼迫張志鵬按照她開出的條件離婚。

最後張暖雅再次強調，「針對妳與張先生的離婚真相，一樣重申，我敢說我敢負責」，直言自己就是看不慣孟庭葦憑什麼這樣對人，而破壞張志鵬家庭幸福的人又憑什麼可以消遙法外？

另一方面，孟庭葦昨日也在微博幫一篇「無故往別人身上潑髒水，是為『公然侮辱罪』以及『毀謗罪』」的PO文點讚，似在回應張暖雅指控。

張暖雅臉書全文：

孟庭葦小姐你好

本來昨天發的那篇長微博，在關鍵詞句上我還是看在張先生的面子有了保留，但是昨天妳竟讓你的12歲小孩捲入事件，讓他發表一些似是而非的法律字句來警告我，妳知道他是張先生的軟肋，妳指望每一次張先生都會因為父愛而犧牲自己如妳所願，然後台灣經紀公司的同事廖佩鈴小姐對我昨天的帖子轉發支持，今早就收到妳的私信關切~我相信這麼多年來妳就是用這樣的手法攏絡收買那些知道妳醜事的人，我希望妳明白，張先生只是我經紀公司的老闆，他不是我的天，左右不了我的人生，我也不是小女孩，傻到會聽信片面之詞，我就是觀察瞭解了四年，就是覺得憑什麼妳可以毫無廉恥昧者良知這樣對人。

妳在2012年7月~2013年1月與張先生尚在婚姻內，與妳的經紀助理劉穎潔小姐發生多次不正常同性戀性關係，東窗事發後，在五個月內用三次離家出走，不顧演出開天窗的風險以不出席公司安排的活動激烈手段，逼迫張先生按照妳開出的條件簽字離婚，而從2013年1月離婚至今，妳依舊跟這位女同志走在一塊，妳還安排他搬到北京任職於合縱娛樂，然後帶者妳出軌的對象四處演出，妳的微博上總發些風輕雲淡，與人為善的文章，據瞭解妳也是個學佛多年的虔誠弟子，連蔥薑蒜刺激食物都不願意吃，可是妳卻跟一個小妳12歲的女同性戀在婚內出軌，然後讓以生命守護妳的張先生成了眾矢之的，色戒，妄戒，妳都犯了~還學什麼佛？

這個社會很不公平，只因為我是拍三級片出道，不管我怎麼努力就是會被人貼上有色標籤，格外的艱辛，而妳這樣道貌岸然不把說謊當回事，虛偽到極點的人，只因為嘴上掛上佛學教義，平時做點慈善公益，帶者溫婉賢慧面具就能讓一群不知所云的粉絲盲目崇拜，無下限的捍衛者妳……到底哪一種才是真正的劣跡藝人?

最後，我針對妳與張先生的離婚真相，一樣重申，我敢說我敢負責，不管妳多麼能隻手遮天，最終都是欲蓋彌彰，因為事實就是事實，有就是有，我就是看不慣妳憑什麼這樣對人。然後那個破壞張先生家庭幸福的女同志劉穎潔又憑什麼可以逍遙法外？

(中時電子報)