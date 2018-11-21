HelloKitty粉必敗 全台限量2千組Godiva聯名巧克力將開賣

「Hello Kitty限量版G Cube松露巧克力8顆裝禮盒」11月23日全台門市同步販售，售價1950元／組。（圖片提供／GODIVA）

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「聖誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝」深受親子家庭喜愛，售價2400元／盒。（圖片提供／GODIVA）
「聖誕巧克力奢享禮盒」大份量設計，每盒售價3350元，自用送禮兩相宜。（圖片提供／GODIVA）
GODIVA聖誕禮盒，大量使用紅、綠雙色為主視覺設計。（圖片提供／GODIVA）

聖誕節是個感恩節日，自先前GODIVA與Hello Kitty合作廣受好評，今年再度推出「Hello Kitty限量版G Cube松露巧克力8顆裝禮盒」，搶攻Kitty粉絲商機。

全新「Hello Kitty限量版G Cube松露巧克力8顆裝禮盒」，內含8顆美味手工巧克力及Hello Kitty乙隻，粉紅色澤Hello Kitty換上紅色斗篷，搭配招牌蝴蝶結裝飾，可愛造型萌翻全場，11月23日起全台GODIVA門市同步開賣，限量2000組，每組售價1950元，每人限購2組售完為止。現場亦提供新品G Cube松露巧克力，口感甜而不膩，滿足饕客味蕾。

同步推出GODIVA聖誕限量禮盒，此次攜手英國知名插畫家Emily Carew Woodard打造禮盒全新包裝，外觀以英國聖誕歌頌「12日」為靈感設計，充滿溫馨歡樂氛圍。全新「聖誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝」深受孩童喜愛，從12月1日起享受每天倒數樂趣，一天一巧克力期待聖誕節的到來;針對贈禮部分，GODIVA推出「聖誕巧克力奢享禮盒」，內含多款經典巧克力品項，多重驚喜一次滿足。

(中時 )

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