台南》百輛車隊22日上午山區遊行 蔡祐昌爭取突破藍綠重圍

2018年11月21日 19:30 中時 李其樺

無黨籍市議員候選人蔡祐昌明（22）日上午將在玉井舉辦百輛車隊遊行造勢活動，精采熱鬧可期。（李其樺翻攝）

台南第4選區玉井、楠西、南化、左鎮4人搶一席，競爭激烈且賄選、抹黑謠言滿天飛，無黨籍市議員候選人蔡祐昌殺出藍綠重圍，獲得許多鄉親肯定與支持，明（22）日上午將在玉井舉辦百輛車隊遊行造勢活動；另外23日選前最後一夜，將在競選總部前舉辦感恩音樂會，希望有別於傳統激情廝殺的氣氛，帶給鄉親溫馨溫暖的選前之夜。

蔡祐昌曾擔任過蕭博仁議員服務處副主任及賴清德市長祕書7年，同時任職台南市中小企業服務中心專員及台南市工商策進會專員，對選區的環境和大小事都非常熟稔。

蔡祐昌表示，他在市府工作多年，一直為山區農路、野溪整治努力打拚，但走訪山區多年卻看不到山區的進步，讓她深感責任重大，決定出來競選。他的政見除了整治農路野溪，更要爭取果菜市場回饋金，建設區域醫院，高齡居民健保免費，國中小營養午餐免費等等。

蔡祐昌參選市議員之後，帶著競選團隊掃街按戶默默爭取選票，服務地方工作成果也不大肆宣傳，例如已完成的左鎮教會外擋土牆工程、南化教會排水溝工程、楠西照興頂湖溪溝治理工程，及最近的楠西南投埤野溪、玉井口宵里野溪、左鎮岡林道路整修都是經他居中協調。他相信，服務不分黨派，鄉親自然會給予他肯定與支持。

(中時 )