在婚姻裡 愛情其實很小

2018年11月21日 19:28 中時 許文貞

紀錄片導演沈可尚原本想記錄「拍婚紗」的過程，卻在婚後發現，拍婚紗只是婚姻的練習題。（CNEX提供）

紀錄片導演沈可尚認為，在婚姻中，愛情只是很小的一部分，更重要的是生活的日常。（許文貞攝）

同志婚姻平權公投近日熱議，但少有人回過頭思考「婚姻」的意義。紀錄片導演沈可尚認為，在傳統規範下，多數人想像結婚是長久、一輩子的關係，「但如果人際關係本就來來去去充滿彈性，為何只有婚姻非得長長久久才是好的？如果婚姻是一年簽一次約，你會想怎麼調整？對方會想怎麼調整？你們還想再跟彼此繼續簽這個約嗎？」

沈可尚的想法源於經驗，「我曾經覺得兩人一起拍婚紗，彼此討論、磨合的過程，像是往後婚姻的練習題，但跟太太結婚後，發現拍婚紗相較之下太小了！尤其是有小孩之後，面對日復一日的瑣事，才會發現在婚姻裡，愛情並非不重要，但只是其中很小的一部分。」

為了解答內心的疑惑，沈可尚花7年時間將攝影機陸續對準8對夫妻，每週安排見一次面，有如進行婚姻諮商，提出問題，讓這些夫妻彼此談談心裡話，有時一談就是好幾個小時，「我訪談過結婚幾十年的夫妻，一開口就告訴我婚姻應該如何。但我不想談『如何維持好婚姻』，而比較想知道，在婚姻的每個當下，人會怎麼面對這些瑣碎的如常？」

婚姻的日常對話，赤裸地呈現在《幸福定格》的影片中。有的夫妻爭論對方話語背後的意含，有的夫妻大談性生活滿意度，有的夫妻邊幫小嬰兒拍背邊討論當日行程計畫，有的夫妻為了照顧長輩或工作安排邊哭邊吵架。

沈可尚說，很多人都想問，紀錄片拍完至今，這幾對夫妻還在一起嗎？「我相信願意在攝影機前放下自尊、坦白和對方溝通的夫妻，感情不會有太多問題的。」他也反思，難道沒有離婚、長長久久才是一場好的婚姻？「如果他們對話到最後，覺得不適合彼此，決定離婚，那這段婚姻就一定是不好的經驗嗎？」

紀錄片也為沈可尚的婚姻帶來好的影響，「有了小孩之後，我和太太的日常對話變得瑣碎而務實，有好幾年只顧著忙小孩的事，很久沒有好好對話，討論彼此的心情感受。拍片時，我和太太也開始會談起片中夫妻討論的問題，我從別人的對話中看到我太太的想法，也花更多的時間對話。不過我其實沒問過她怎麼想，搞不好她覺得跟我聊這麼多很煩也說不定。」

(中時 )