雲林》張麗善陣營控李進勇公器私用 讓公務員擔任競選要職

張麗善陣營控李進勇公器私用，讓公務員擔任競選要職，拿預算做競選文宣。（張麗善競選團隊提供）

友善列印
中時

國民黨雲林縣長候選人張麗善陣營，21日指控民進黨李進勇利用縣府資源製作個人競選文宣、甚至連副縣長與縣府同仁也都利用上班時間來幫忙選舉；更有縣府官員毫不避諱的兼任競選總部要職，有違反行政不中立原則的疑慮，根本就是「公私不分、公器私用」。

張麗善發言人周柏吟批評說，李進勇競選總部內有多位要職都是雲林縣政府官員兼任，包括縣府新聞處長張凱傑、擔任李進勇競選總部發言人；副縣長丁彥哲甚至成為李進勇的「御用攻擊手」，他並拿出丁的臉書截圖，強調丁在11月12日星期二的正常上班時間轉發李進勇的競選廣告，這些都是李進勇「公私不分、公器私用」的案例。

根據監察院106年報告，雲林縣府連續4年以印製縣政宣傳日曆為由，動用第二預備金，被監察院要求改善；周柏吟補充第二預備金總共有8000萬，李進勇就花了7902萬，另外在民國103年開始連續4年動用第二預備金印製宣傳日曆，難怪李進勇會被兩間具公信力的雜誌評比為最後一名。

周柏吟強調，第二預備金為什麼可用來印李進勇宣傳文宣？也未編列預算向縣議會報告；李進勇還用雲林縣政府的資源做影片，內容全是選舉造勢畫面，以及為李進勇辯護，最後掛名的卻是雲林縣政府廣告。

李進勇發言人張凱傑回應，縣政相關政策計畫的推行與鄉鎮建設息息相關，所以以鄉鎮為單位發布施政成果文宣並無不妥，何況這是全國行政機關的共同作為，執行過程均合法也合乎程序，另外政務人員進行非公務行程皆依法定程序請假，此項原則也是全國一致的標準。

(中時 )

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