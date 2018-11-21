黃偉哲要替台南孩子打造特色公園

2018年11月21日 19:29 中時 洪榮志

民進黨台南市長候選人黃偉哲推出選前36小時不斷電直播的超級計畫，除了直播他與民進黨議員候選人的車隊掃街過程外，還有好幾段公民時間，讓幾位在不同領域有所研究的台南市公民暢所欲言，提出對這座城市的觀察和建言。黃偉哲21日表示，城市的發展屬於全體公民，非常歡迎也需要台南市各界有建設性的聲音。

黃偉哲表示，在公民時間裡將討論到特色公園，根據「還我特色公園行動聯盟」的統計，他也是台南市市長候選人中唯一提到此政見者，希望能夠將同一區域內的公園結合進行整體規畫，更要漸進式提高特色公園比例。黃偉哲指出，同一個規畫區內避免使用重複的遊具或是體健設施，還要進一步分齡設置適合的遊具，讓孩子們有多元且適齡的遊戲體驗。

黃偉哲還說，最好的公園設施就是各種天然素材，未來還考慮在大型公園規畫設置落葉堆肥場以及斷木粉碎場，供應天然素材作為遊戲場鋪面使用，也能夠直接鋪在綠地上讓土地恢復豐富的生態，讓孩子能夠就近觀察，且在地利用的作法，也能夠有效減少碳足跡及焚燒衍生的空氣汙染。

黃偉哲認為，台南的日造充足，配合國家推動太陽能發電設施政策，會仔細評估太陽能發電設施與活動場合一的場域，在覆蓋太陽能板後，會有涼爽的空間，做好防水甚至還能在天候不佳時使用，讓孩子的使用場地時減少天候變數。

黃偉哲強調，未來將先聚焦在孩子集中的區域，選定適合的公園進行改造，過程也將邀集當地家長彙整地方意見，並邀請熟悉孩童成長發育需求的專家，以及兒童遊戲相關領域學者參與，一同為台南的孩子們打造舒適且具教育意義的遊戲空間，讓孩子們能夠愉快地成長。

(中時 )