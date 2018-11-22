祖傳「溪湖羊肉爐」 中和飄香27年

新北市中和區中正路「溪湖羊肉爐」自1991年創立至今，洪姓老闆堅持故鄉道地溪湖口味。（葉書宏攝）

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新北市中和區中正路「溪湖羊肉爐」自1991年創立至今，洪姓老闆堅持故鄉道地溪湖口味。（葉書宏攝）

新北市中和區中正路「溪湖羊肉爐」自1991年創立至今，洪姓老闆堅持故鄉道地溪湖口味，羊肉爐湯頭中添加中藥、麻油、米酒等提味，選用1歲左右的台灣羊，溫體羊新鮮配送，洪老闆強調，「羊肉好，就算是滾水涮也非常好吃！」

洪老闆表示，溪湖羊肉爐的配方是祖傳、道地溪湖口味，家族在家鄉彰化縣溪湖鎮即是經營羊肉爐，遷居北上後，將家鄉味帶來新北，「全酒羊肉爐」口味一點都沒變，她還另外研發符合都市人喜愛的口味，如：蒜頭、薑絲、苦瓜、藥膳等。

「羊肉的肉質好壞，是羊肉爐關鍵！」洪老闆說，堅持選用1歲左右的台灣公羊，飼養環境乾淨、無汙染，所有的羊肉都採用溫體羊，肉質鮮甜可口，對於羊肉採高品質把關，即使用滾水涮也非常好吃！

值得一提，溪湖羊肉爐是全羊攤，想要吃哪個部位都可以滿足饕客的不同需求。店內有傳統的全酒羊肉爐，以中藥湯頭為底，添加麻油、米酒等，中藥材都是祖先們的智慧結晶，暖暖一口湯，去除寒意。

另外，蒜頭羊肉爐、薑絲羊肉爐、苦瓜羊肉爐、藥膳羊肉爐、羊肉火鍋、蔬菜羊肉鍋等口味，滿足不同饕客喜愛，可以自行選擇添加羊頭皮、羊肚、羊肝、羊心、羊腳、羊腦、羊腸、大骨、排骨等。

崔姓常客說，店內環境相當舒適，很適合三五好友小聚，每年冬天都會來吃，如果沒有吃到溪湖羊肉爐，感覺一整年都沒有過冬的感覺，溪湖羊肉爐是陪伴民眾過冬的好夥伴。

店名：溪湖羊肉爐

地址：新北市中和區中正路893號

電話：02-2221-5523

營業時間：中秋節過後到端午節下午3時至凌晨0時

售價：500元至800元不等

(中時 )

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