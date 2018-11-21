徐若瑄《人面魚》首映為亡父留位 老公首登台2人甜蜜蜜！

李雲峰一上台就甜蜜獻吻，Vivian露出嬌羞表情，但她表示是擔心模糊電影焦點。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
片中演員齊聚一堂，盼票房超越2017年創佳績。（粘耿豪攝）

演員徐若瑄（Vivian）、鄭人碩、張書偉和導演莊絢維21日出席《人面魚 紅衣小女孩外傳》首映，李雲峰特地來台甜蜜鮮花又獻吻Vivian，這是2人婚後首度公開同台。據知Vivian親友全都力挺包場，Vivian也不忘年初離世的父親，「留一個位置給爸爸，還沒對年，覺得他一直都在。」尤其父親從未滿意她從影以來作品，「我知道他會最喜歡《人面魚》，因為是講閩南語。」

近日忙宣傳電影，徐若瑄頻遇詭異事件，走金馬紅毯談電影內容時，在影片中竟出現男子聲音，心裡不會毛毛的？她表示當作「無形力量」幫助自己，她也因信仰不感到恐懼，每次回台有空就會拜龍山寺、關公廟和母娘廟，更每年安排兒子Dalton擲筊認關公當乾爺爺。

該片已在金馬影展舉行世界首映，Vivian竟有「重大發現」：「好幾場鄭人碩被掐的時候長得好像成龍大哥。」張書偉在旁也笑說：「V姐一講，側面看真的好像，是講台語的成龍！」被問票房壓力，Vivian立刻搞笑推給「台版成龍」鄭人碩，「劇組有位破億票房保證，我們完全不擔心，不只要演技好還要運氣好，他鴻運當頭，票房讓他扛就可以了！」

鄭人碩開玩笑回：「看來我要自己包場包破億，下次見到我就是負債破億。」張書偉被催找Energy前團員每人包一場，他機智回應：「我會聯絡一下，其他4個人都過得不錯。」昨晚第1、2集演員高慧君、劉引商、黃河和詹宛儒皆出席，還有不少圈內好友站台。該片於23日全台上映。

(中時 )

艷星手撕孟庭葦離婚真相：跟小12… 宥勝挺進南極點 預告失聯世界40…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。