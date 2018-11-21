徐若瑄《人面魚》首映為亡父留位 老公首登台2人甜蜜蜜！

2018年11月21日 19:34 中時 徐桐炘

片中演員齊聚一堂，盼票房超越2017年創佳績。（粘耿豪攝）

演員徐若瑄（Vivian）、鄭人碩、張書偉和導演莊絢維21日出席《人面魚 紅衣小女孩外傳》首映，李雲峰特地來台甜蜜鮮花又獻吻Vivian，這是2人婚後首度公開同台。據知Vivian親友全都力挺包場，Vivian也不忘年初離世的父親，「留一個位置給爸爸，還沒對年，覺得他一直都在。」尤其父親從未滿意她從影以來作品，「我知道他會最喜歡《人面魚》，因為是講閩南語。」

近日忙宣傳電影，徐若瑄頻遇詭異事件，走金馬紅毯談電影內容時，在影片中竟出現男子聲音，心裡不會毛毛的？她表示當作「無形力量」幫助自己，她也因信仰不感到恐懼，每次回台有空就會拜龍山寺、關公廟和母娘廟，更每年安排兒子Dalton擲筊認關公當乾爺爺。

該片已在金馬影展舉行世界首映，Vivian竟有「重大發現」：「好幾場鄭人碩被掐的時候長得好像成龍大哥。」張書偉在旁也笑說：「V姐一講，側面看真的好像，是講台語的成龍！」被問票房壓力，Vivian立刻搞笑推給「台版成龍」鄭人碩，「劇組有位破億票房保證，我們完全不擔心，不只要演技好還要運氣好，他鴻運當頭，票房讓他扛就可以了！」

鄭人碩開玩笑回：「看來我要自己包場包破億，下次見到我就是負債破億。」張書偉被催找Energy前團員每人包一場，他機智回應：「我會聯絡一下，其他4個人都過得不錯。」昨晚第1、2集演員高慧君、劉引商、黃河和詹宛儒皆出席，還有不少圈內好友站台。該片於23日全台上映。

(中時 )