3座金馬奔騰自彰化！最佳女主、女配和最佳動畫都是彰化女兒

2018年11月21日 19:39 中時 吳敏菁

丁寧拿下最佳女配角獎，電影《幸福城市》中飾演王姐，把獎獻給所有同志。（翻攝）

「劇場女神」謝盈萱以《誰先愛上他的》拿下最佳女主角獎，彰安國中舞蹈班畢業。（翻攝）

今年金馬獎彰化是最大贏家，最佳女主角謝盈萱是彰安國中第24屆（舞蹈班）畢業校友，最佳女配角丁寧是彰化縣二林國中畢業，最佳動畫短片「當一個人」得獎人之一黃勻弦是東芳國小畢業校友，她們讓所有彰化人一起潸然、感動。

「劇場女神」謝盈萱以《誰先愛上他的》拿下最佳女主角獎，上台領獎時，她激動的說「這是我第一次站在國父紀念館不是演舞台劇而是拿金馬獎」，人生很多事情是永遠料想不到，「謝謝所有背後支持的人，謝謝我學校」。

丁寧拿下最佳女配角獎，電影《幸福城市》中飾演王姐，她感謝劇組、感謝家人和爸媽教導永遠保持正能量，還要把這個獎獻給所有同志，「因為你們捍衛自己的尊嚴和愛，都成為我的力量，永遠只有愛和尊重，可以化解所有的問題，解決所有的暴力

，唯獨愛與尊重幫助這個世界，走向更美好，更文明的境界，這個世界要改變，需要不同的力量，因為愛最大。」

黃勻弦在台上激動，是第一次將台灣廟口手工藝的捏麵人，透過逐格拍攝成動畫，她說「我是彰化人，從小和家人在廟口賣捏麵，這項手工藝沒有人學、失傳，開始意識到這樣好嗎？8年前實驗拍片，開心祖師爺和核心團隊都願意一起投入，受到前輩、長輩支持。

黃勻弦引了一段感人的話，「我們選了一條很窄的小路，這條路大車都進不來，可是在鏡頭裡面，風景很美，這條路也不必拓寬，它只是告訴我們，不要走寬敞舒服，但到不了目的地的路」重要的是，台灣的導演和製片們多多支持台灣的動畫和辛苦動畫人合作。

這3位在台上發光的彰化女兒們，她們正能量，讓人無比激勵，彰化縣教育界更是與有榮焉，她們都是畢業彰化縣的學校，感人一刻被傳閱，一起感動。

(中時 )