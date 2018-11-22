苗栗》選戰倒數謠言四起 縣議員勤走拜票駁賄選疑雲

苗栗縣議員候選人張志宇（左三）陪同縣長候選人徐耀昌車隊遊行拜票。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷

大選倒數賄選疑雲重重，苗栗縣議員候選人張志宇為破除坊間謠言，20日晚間在社群軟體臉書發布文宣，內容指出疑對手惡意栽贓，有流言指他涉及賄選已被檢調單位捉走、當選無效所以不用浪費選票等，張澄清，自己未涉任何賄選，近日仍為選戰勤走基層拜票。

張志宇於臉書上po出1封署名給親愛的父老鄉親朋友的信，內容指出從小耳濡目染父親張森鴻3屆縣議員資歷，身受其有為有守的薰陶而加入選戰，不料最近飽受坊間流言抹黑，甚至有人放消息指出自己已被檢調捉走等無稽之談。

張志宇信中表示，公館鄉是苗栗縣最大的鄉，選舉人數為2萬7000多人，足以當選3席縣議員，但此次僅有2席參選，依公館鄉過去選舉經驗，當選席次未曾低於2席，自己根本無需靠買票來尋求當選。

他說，日前被爆出賄選情事不排除是對手惡意栽贓抹黑，靜待司法界公正調查還予清白，但對於坊間流言指他已被警調捉走的消息，感到相當錯愕，為破除謠言近日勤奮上街遊行拜票，以實際作為駁斥人言可畏的無稽之論。

他更指出，被爆出疑似賄選的劉姓女樁腳確實為自己的媒人，拜票過程有請親朋好友多拉家裡或是伙房的票全力支持，但也要求千萬不要做違法事情，對劉捲入疑雲，自己也相當無奈。

他說，這次參選的第1選區15人搶9席寶座算是相當競爭，為安定人心才在社群軟體發文，朋友多為轉傳替他澄清滅火，不希望謠言影響選情，能讓會做事的人成功順利進入議會為鄉親喉舌。

(中時 )

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