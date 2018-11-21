宥勝挺進南極點 預告失聯世界40天

2018年11月21日 19:54 中時 林淑娟

南極長征隊先前前往冰島進行極地滑雪訓練。（橘子關懷基金會）

南極長征隊先前前往冰島進行極地滑雪訓練。（橘子關懷基金會）

陳彥博為南極長征隊隊員講解訓練過程。（橘子關懷基金會）

宥勝日前在臉書搞笑自嘲不知抵達南極聯合冰川該是什麼造型。（橘子關懷基金會）

台灣第一支前進南極點的南極長征隊。（橘子關懷基金會）

藝人宥勝參與的台灣史上首支前進南極點長征隊，13日從台北出發後，已於19日深夜飛抵聯合冰川，緊鑼密鼓進行通訊測試與極地適應，預計自25日開始，進行為期30天的660公里越野探險，前進南極點。宥勝除了19日發訊息給親近的友人報平安，20日晚上也在臉書預告，他將與世界失聯40天左右挺進南極點，也就是南極之南。

宥勝說，一般挺進南極點，會用「徒步一個緯度」（大約是111~120公里）為單位，只要安全完成，就能列入極限7+2（七大洲高峰+徒步南北極）的挑戰紀錄之一，但是他們這次的目標是660公里，除了距離延長5、6倍，在零下30-50度的天數也會倍數增加。

宥勝表示，他自己也好奇40天後「我會變成誰」，「即將消瘦的20公斤，即將斬斷的七情六慾，人生只剩太空食物、茫茫白雪，永不落地的太陽、和極地風暴。40天不能上網，不能洗澡，冷到無菌所以不會感冒，乾到無水所以不會下雨，不能流汗因為會馬上結凍，不能撒野因為排泄物要全部帶走」。

南極長征隊由橘子關懷基金會創辦人劉柏園領軍，極地超級馬拉松運動員陳彥博與藝人宥勝分別擔任極地教練與夢想導師，和兩位青年林語萱與吳昇儒，共同組成一跨年齡、跨領域的南極長征隊，而十年前負責掌鏡《征服北極》的紀錄片導演楊力州，也將負責全程隨行紀錄。

南極氣候嚴峻，光是要從智利Punta Arenas飛往南極就具不確定性及危險性，因此班機起降完全靠天氣預報和機師判斷，隊員們在智利Punta Arenas拿到的是一張無時刻表的機票，飛不飛全看天意，需隨時等待天氣的「破口」才能起飛。事實上，原定11月18日即起飛，但因聯合冰川能見度不高，颳起每小時90km的颱風級強風，所以飛機延遲等待了一天，長征隊11月19日才正式出發。

在聯合冰川，隊員看不到南極可愛的企鵝，也不會體驗破冰船，有的只是更多未知的冒險與挑戰。在即將前進冰川前，極地教練陳彥博感性提到：「有別於以往的個人參賽，這次需要帶著團隊一起前往南極遠征冒險660km越野滑雪到南極點，壓力非常大。過程還需協助物資運送籌辦、裝備系統、醫療照護、風險管理等，都是學習。」

這趟長征開始前，為培養隊員面對艱鉅環境挑戰的能力，陳彥博開出高強度的三大訓練系統，包含「平日訓練」、「移地訓練」與「高海拔訓練」。高強度三大系統訓練菜單，隊員們起初覺得不難，有「冒險王」稱號的夢想導師宥勝甚至還覺得小兒科。但宥勝回想起訓練過程，輪胎和地面強大的摩擦力，甚至還在海裡、沙灘上、野地裡練習，雖然只有10-20公斤的輪胎拖了3個小時下來，就像揹著小孩從台北走到桃園一樣，還不能放生他，只能咬緊牙關撐著完成。

在面對心情低谷時，彥博教練都會在一旁喊：「保持微笑，保持心情愉悅」，宥勝表示當下其實很想揍人，但照著做後發現真的很有效，宥勝更笑說：「當下臉部的表情就會呈現出一種很扭曲的掙扎加上很詭異的微笑，然後難關就這樣一步步跨越了。」

(中時 )