台中》吳念真直播：支持認識的人 林佳龍：吳導是大家尊敬的

2018年11月21日 20:43 中時 盧金足

因小野事件保持沉默一陣子的導演吳念真，20日在臉書直播表心跡，提及他一定支持認識的人，吳念真並以台中市長選舉為例，指若立委江啟臣與台中市長林佳龍競選，他會很難選，因為兩個人他都認識，但他不認識盧秀燕。對此，林佳龍21日受訪時表示，吳導是大家尊敬的文化界前輩，過去擔任新聞局長時跟他有互動，他常能講出底層人民的心聲，那是一種以愛跟希望講出普羅大眾日常的期盼，就是一種幸福感。

林佳龍說，他當巿長時也請吳念真擔任台中巿有關影像及行銷，我們最近有一支影片《咱的台中》，就是由他修改旁白親自錄音，整個表達台中的美好，這次他期待選舉不管你選誰，大家都要好好相處，我的心境也是如此「我們都愛這個城巿！」林佳龍說，希望台中這座城市更好

，不要因為選舉去傷害對方，因為那也會傷害了這個城巿。

林佳龍繼上午至水湳市場及神岡拜票掃街後，下午則趕場至大雅車隊掃街，林佳龍在立委洪慈庸及市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉的陪同下車隊掃街。

林佳龍在大雅車隊掃街從永興宮出發，並沿著永和宮、長發宮、寶興宮及天壽宮停下並誠心祈禱上香後，繞行大雅市區，熱情民眾支持不斷向車隊揮手歡呼「凍蒜」。

媒體詢問這幾天密集催票，希望催出什麼族群？林佳龍說，這次選舉跟公投一起，投票率應該不低，也使得選舉很激烈，雙方都會全力催票，所以我們目標數也訂的很高，要把支持者全部催出來投票，幫忙拉票。

(中時 )