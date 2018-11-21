芝加哥交響樂團超美！77歲指揮大師慕提不藏愛

2018年11月21日 20:24 中時 趙靜瑜

77歲「硬漢指揮」慕提將帶著「北美五大」之一的芝加哥交響樂團訪台，舉行兩場音樂會。成立127周年的芝加哥交響樂團在上一世紀錄音唱片風起雲湧之際，一直與柏林愛樂、維也納愛樂齊名，灌錄不少發燒名碟；夾在歐陸兩大歷史名團之間，芝加哥交響樂團承襲歐陸弦樂傳統，銅管華麗，也成樂團一大特色。

慕提已經與芝加哥交響樂團再續總監約，現在是第二個任期，慕提毫不吝嗇對於樂團的讚美，「我認為芝加哥交響樂團是世界上最美麗的樂團之一。」慕提說過去大家講到樂團就是會想到銅管，「但現在所有聲部同樣美妙，從巴洛克音樂到親密的舒伯特都可以演奏。」慕提說，他要感謝之前的團員與音樂總監們，「他們讓樂團變成一件非常靈敏的樂器。」

慕提出生於義大利，從小就彈鋼琴，有一天被老師抓上代打指揮，他突然發現原來手揮一揮，也可以出現美妙的音樂，還被老師讚賞為「你真是天才！」於是開始對指揮產生興趣。慕提就讀米蘭威爾第音樂院，1967年於米蘭康泰利指揮大賽獲得首獎，正式拿到古典樂壇指揮通行證。後來受到指揮卡拉揚邀請，1971年首度登上薩爾茲堡音樂節的舞台，與維也納愛樂開始長期合作。之後他陸續擔任費城管弦樂團、史卡拉歌劇院等音樂總監，2008年正式成為芝加哥交響樂團音樂總監至今。

近年慕提脾氣大有改善，與樂團的磨合也告一段落，現在可以說是這對黃金組合的巔峰期，過去老有「指揮暴君」、「鐵血指揮」等稱號，但現在慕提有容乃大，就在11月初，他首度邀請前音樂總監巴倫波因重新回到樂團指揮，還邀請東西方會議管絃樂團訪問芝加哥，作風已經明顯溫和許多。

牛耳藝術總監牛效華表示，慕提多次表示，他由衷喜歡台灣熱情的樂迷，他也喜歡在台灣認識的朋友，「台灣做的義大利菜很吸引他，再加上芝加哥交響樂團的首席陳慕融來自台灣，慕提也將台灣列為這次亞洲巡演的第一站。」

指揮大師慕提與芝加哥交響樂團音樂會將於2019年1月19日、20日舉行兩場，19日將帶來布拉姆斯《c小調第一號交響曲》與《D大調第二號交響曲》，20日將演出柴可夫斯基《e小調第五號交響曲》以及林姆斯基-高沙可夫的《天方夜譚》。

(中時 )