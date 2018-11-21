台南》黃偉哲陣營再批南區光點計畫 高陣營再反駁

2018年11月21日 20:41 中時 曹婷婷

黃偉哲陣營昨天針對高思博以21世紀基金會名義，從馬政府的「南區國際光點」計畫取得3700萬補助，成效不彰，但遭高思博陣營反駁遭誣蔑，指此案是「民間自主投入」，黃偉哲陣營今日再公布最新事證，指高思博以21世紀基金會取得3700萬補助隨即安插家族成員擔任要職，抨擊如果讓這樣的人擔任台南市長，豈不是有更多酬庸與浪費？

郭國文表示，高思博昨日回應是「答非所問」，如果要證明自己真的有「自掏腰包」，只要把當年的核銷資料拿出來，就可以清楚解釋，但高思博卻一直迴避。

郭國文也說明，高育仁姪女高瑞貞以兼職身份擔任執行副總監，2年領取58萬元。也赫見高思博家族企業的「百達投資」，其董事高娟娟在南區國際光點計畫中擔任財會人員，在台北專任負責會計，月領5萬6千元。

民進黨台南市黨部副執行長蔡瑞堂指出，這份行銷台南觀光計畫，有許多外包項目遠高於市價，其中「府城一哥」APP花費400萬製作，不到1年就沒人使用，如今已被下架。無獨有偶，2012年花費191萬製作的南區國際光點官方網站，但市面客製化官方網站報價也不過20萬，且與「府城一哥」一樣，網站製作費與市價有近10倍價差，如今也不見蹤影。

此外，APP一個不夠還要做第二個，21世紀基金會在第2年又花費160萬製作「南區旅遊趣」APP，在2013年9月上架，2014年的7月以後就沒有更新，如今已下架。2013年為了讓這些網站和APP有更多人使用，還編列250萬作為行銷宣傳，成本比網站本身還高。

郭國文質疑，光是3700萬的補助案，高思博就想徇私安插親族，還用鋪張浪費的方式使用全民稅金，如果讓這樣的人擔任台南市長，豈不是有更多酬庸與浪費？希望高思博能勇敢面對市民，坦白面對社會，不要讓南區光點變成政治生命中的汙點。

高思博競選總部回擊，「黃偉哲接受我們對他大創案的挑戰，高思博同樣接受任何對南區光點的挑戰，否則只是黃營轉移焦點的技倆。」強調高瑞貞與高娟娟本就任職21世紀基金會，長達20餘年年資，基金會在執行「國際南區光點」計畫亦依奬助要點規定，按同仁投入時數比例，臚列薪資，並非該計劃另行聘請專職人員。

至於網站及app建置營運費用與中央政府委外同樣規格之標案價格相當，也經觀光局審查通過，黃團隊所講市價，應是拗廠商的「霸凌價」；今年9月30日黃偉哲團隊就曾經發生過霸凌文創青年事件，委託創作者戚成棟及鄭仲圻但卻從未付款。

高總部呼籲黃偉哲團隊別再用混淆視聽方式欺騙台南市民，一方面霸凌廠商、甚至不付錢給廠商，又處處誣衊、抹黑真心為自己故鄉貢獻服務的高思博。

(中時 )