日職》王柏融即將旅日 張泰山提醒最重要的2件事

張泰山。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導

張泰山昨日剛結束日職橫濱隊的秋訓研習返回台灣，今天（21日）在經紀公司舉辦的餐敘中提到Lamigo桃猿王柏融即將旅日的消息，對於王柏融即將啟程的旅外生涯，張泰山給予建議，指出融入文化以及自我要求的心態是最重要的。

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談及旅外這個話題，張泰山表示，以前自己是選手時，只想幫助球隊贏，但是現在球員越來越進步，中職的球員也漸漸受到其他國家的關注，球員的想法也從贏球變成有旅外的想法。

王柏融成為中職首位獲得旅外資格而挑戰旅外的選手，日前也傳出北海道火腿鬥士獲得優先議約權，王柏融距離旅外的夢想越來越近。

對於王柏融這位選手，張泰山首先提起王柏融日前曾說過的一句話，「他說他想在日本待在退休，他會講出這句話，代表他已經有決心，也代表他比其他人更要求自己，才敢說出這句話，他是很棒的選手。」

張泰山曾經歷過日本獨立聯盟，談及旅日的必備條件，他透露：「心態與融入文化，日本人很嚴謹，他們對同是亞洲人的台灣人應該也會這麼嚴謹，不過王柏融本身就是非常要求自己的選手。融入他們的文化也是相當重要的事。」至於語言，張泰山則笑說：「不用擔心啦！我都可以了。」

最近才剛從日本返台的張泰山說到火腿鬥士這支球隊時開玩笑道：「日本的教練都會互相交流，我有聽說火腿的訓練量比較小，王柏融去火腿真是去對了，」不過張泰山也說：「雖然訓練量比較小，但球隊的成績還是可以打進A段班，其實滿不簡單的。」

(中時電子報)

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