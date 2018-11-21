眾星回擊DG辱陸 他獨發「別讓國旗絆住你」反被罵

池子發文諷刺盲目愛國風潮。（圖／翻攝自吐槽大會官方微博、Rabbit每日爆料微博）

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中時電子報
池子呼籲理性愛國，但目前該文已刪除。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）

時尚品牌Dolce & Gabbana（DG）因設計師疑汙辱大陸事件，引來眾多藝人如章子怡、李冰冰、陳坤等人開罵，迪麗熱巴和王俊凱稍早更宣布和DG解約。脫口秀節目《吐槽大會》來賓「池子」卻曬出一張美劇截圖，對白寫著「我不喜歡中餐」，虧剛剛看到這幕便把螢幕砸了，又呼籲要理性愛國，「別讓國旗絆住了奔跑的你」。

辱陸「像屎」遭章子怡、陳坤圍剿 DG投降宣布大秀改期

因宣傳短片爭議加上設計師不當發言，使DG今晚原定在上海舉行的大秀，隨著大陸名人一一宣布退出後，DG稍早也在官方微博宣布大秀改期，且澄清該名設計師IG被盜。在這陣圍剿DG聲浪中，23歲脫口秀男星池子反其道而行，PO出一張寫著「我不喜歡中餐」截圖，反諷說：「剛才看美劇，沒想到能看到這句話，氣死我了，二話不說就把顯示器砸了！！！」似批評網上愛國熱潮太盲目。

池子發文後，引來不少網友反批他搞不清楚狀況、「拿愛國抖機靈」，池子又回說：「我媽告訴過我，別人罵你的時候，別人不對，你也罵回去的時候你就跟他一樣了，你也不對，他就得逞了，你應該變得更厲害，別人就不敢罵你，你也不會把謾罵放在心上。」

話鋒一轉，池子說：「我是中國人，也是亞洲人，也是地球人，為什麼要建立隔閡？應該愛這個世界，努力讓這個世界變得更好，理性愛國，別讓國旗絆住了奔跑的你。」仍引來網友批評說：「滾出吐槽大會」、「這次是別人侮辱我們，請問這次我們做了什麼不理智的行為嗎？」、「看，諷刺國人多有趣，多有逼格，多與眾不同呢」，而池子稍早已將相關發文刪除，盼以此減少外界批評聲浪。

(中時電子報)

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