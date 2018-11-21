徒步搶救12小時 大理消防救出6名受困蒼山山友

2018年11月21日 20:46 旺報 賴志昶

雲南省大理市消防大隊古城中隊21日指出，經過近12小時搶救，順利救出受困在蒼山的6名遊客，並安全移到蒼山索道站口，轉由當地醫療人員治療。據了解，雲南大理蒼山由19座山峰組成，山勢由北往南，每座山峰海拔都在3500公尺以上，終年嚴寒。

據中新網報導，大理古城消防中隊20日23時接獲命令稱，蒼山洗馬塘下方5公里處有2名山友受困，各有不同程度輕傷，其中一名男子還正發高燒。

受困者位於蒼山玉局峰海拔約3900米的南面斜坡處，當地海拔高且有野獸出沒，兩人又有不同程度的傷病，形勢相當危急。由於此處無法使用索道和交通工具，搜救隊與報警人取得聯繫後，立即在嚮導的指引下，攜帶各類物資徒步上山。

搜救隊歷經5個小時的行進，先行隊21日5時30分左右到達受困民眾所在山峰，第二搜救分隊1小時後也攜帶搜救器材到達。搜救隊指揮官根據現場狀況，將搜救行動分為兩方面，由第一分隊沿山脊向下搜索，第二分隊則沿峽谷向下搜索。

報導稱，第二分隊歷經近2個小時搜索後，在玉局峰南坡的石壁處發現2名受困民眾，經過簡單的護理後開始轉移被困人員；搜救組在轉移過程中，於21日10時45分在海拔3700公尺的山脊又發現4名迷路遊客。

4名遊客供稱，他們已受困在蒼山一整夜，且沒有手機無法報警。搜救隊在確認4名民眾身體狀況後，決定分批次進行轉移，最終於同日11時40分成功將6名受困民眾移至蒼山索道站口，交現場醫護人員治療。

(旺報 )