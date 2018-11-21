美國陸軍制服走二戰復古風！將換「馬歇爾夾克」

2018年11月21日 20:45 中時電子報 江飛宇

前國防部長馮士寛打算更換「艾森豪夾克」，引發各種正反討論。不過這套軍服的「正主」，也就是美國陸軍，確定要走二戰復古風了，現在已進入軍服細節調整的階段，最快明年就會推出。

美國陸軍時報(army times)報導，去年2月陸軍時報向大約28,000名網路訂閱者發送問卷調查，結果大約77％的受訪者表示，他們喜歡二戰時期的陸軍制服，而且這些受訪者的身分大多是現役美軍。其中72％的受訪者，希望二戰美軍制服回歸，只有59％的受訪者認為，現在的軍服也不錯。

喜愛二戰制服的受訪者表示，這是因為第二次世界大戰時期，可以說是「最偉大的一代」，這種懷舊情懷仍然感動現在的美國人，所以許多現役軍人希望能與那個時代有連結。這套軍服也被稱為「粉紅與綠」，因為它的上衣外套是軍綠色，而褲子則是帶點粉紅色調的卡其布料。

左二為艾森豪將軍。未來美軍制服也會納入艾森豪夾克。(圖/美國陸軍)

現在確定色調是綠色的「馬歇爾夾克」(Marshall jacket,與艾森豪夾克是同一回事)，灰褐色褲子和棕色皮鞋，至於空降單位，也已有制服設計團隊正在製作棕色外套。

不過，新制服不會完全拷貝二戰制服的一切，後勤管理的史蒂芬．湯瑪斯上校(Stephen Thomas)表示，男式夾克上的翻領會略微縮短，以防止他們在兩端蜷縮起來，金質排扣也會有所不同。

到目前為止，美國陸軍絕透露新制服的費用，只是重申制服的價格不會超過現行的制服。

(中時電子報)