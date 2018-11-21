「大飽眼福、不虛此行」跟著唐鳳遊花博

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政務委員唐鳳今天利用休假時間，參觀「2018 臺中世界花博」的外埔園區，以及后里園區。唐鳳表示，「大飽眼福，不虛此行」，還說會再安排時間再遊一次花博。

唐鳳在臉書分享，第一站她前往由「大愛感恩科技」 所設立的「科技環保人文館」。唐鳳盛讚，「大愛感恩科技」致力落實循環經濟，不僅致力於回收再利用，更將這些材料用於生產人道救災所需的物資，是台灣一家極具代表性，又有宏觀國際關懷的社會企業。

此外，唐鳳還參觀「樂農館」、「發現館」，以及著名的「四口之家」，唐鳳說，這些展場中的展覽主題與擺設裝置，也都涵蓋了多項永續發展目標（SDGs）元素。

唐鳳表示，一路從食農教育、野生動物保育，再到綠能建築、「花舞館」內的百蘭齊放，沿著參觀的路線一路前進，蘊藏了許多值得大家慢步逗留，仔細反芻的巧思與深意；當然，說到人與自然的和諧相處，不能不提到台灣原住民的生活智慧。在后里園區的「原生祕境」，可以看到 Palakaw 阿美族馬太鞍部落《巴拉告》 、Rizin 邵族《浮嶼》等捕魚工法，平日難得一見的原物重現。

唐鳳並貼心提醒，台中花博共有三個園區，若要逐項遊覽，一天的時間實在不夠，像她自己，絕對會找機會再來一次。

(中時 )

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