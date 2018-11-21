衛星攝影發現中國加速建造彈道導彈核潛艦

2013年中國首次發布094型「晉」級彈道導彈核潛艦照片。（圖／美聯社）

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中時電子報
盧伯華
中國094型戰略彈道導彈核潛艦

據美國製作地球衛星圖片的「行星實驗室」(Planet Labs)獲得的衛星圖片顯示，中國在建的彈道導彈核潛艦實際數目比西方國家的估計多了一艘，但是運作中的核潛艦只有總數的一半，顯示其核潛艦運作的妥善率不高。

據美媒《防務一號》(Defense One)報導，最新的衛星圖片分析顯示，西方軍事觀察家可能低估了中國在建核潛艦的數量，但是高估了核潛艦的運轉率。從衛星圖片看，中國4艘導彈核潛艦只有半數處於運行中，另外一半則在船廠中進行維修。

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渤海造船廠的衛星圖像顯示，中國尚有一艘在建的戰略核潛艦是西方國家還未掌握到的。（圖／行星實驗室）
位於葫蘆島龍港區渤海造船廠的094彈道導彈核潛艦的衛星影像。（圖／行星實驗室）

報導說，行星實驗室公的渤海造船廠和龍港海軍設施衛星圖片後，位於蒙特利的米德伯里國際研究所(Middlebury Institute of International Studies)詹姆斯馬丁防擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究員凱瑟琳．迪爾(Catherine Dill)認為，「中國還沒有可靠的海基核威懾力量」，目前中國4艘「晉」級(094)潛艦中的兩艘正在渤海造船廠進行維修，未投入運行，這顯示它的可信度仍然存在問題。

報導指出，迪爾和他的同僚也發現，中國另有一艘核潛艦正在建造中，它不在原先的預估之中。這次觀察到總共5艘船體，其中3艘位於龍港區，有2艘位於渤海造船廠內，這顯示中國正穩步地往總數8艘彈道導彈核潛艦的目標邁進。

迪爾表示，「中國正在積極實現其核武器現代化的工作，他們非常重視彈道導彈潛艦，主要是目前大部份核武器都在陸基系統上。如果能擴展到導彈核潛艦上，可以讓中國威懾力量更加靈活而可靠。」

她補充道，如果沒有行星實驗室從2017年7月至2018年11月期間，共計244天密集的監測圖像，要觀察到這些變化是不可能的。

(中時電子報)

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文章來源：China Has More Nuclear Subs Than the West Believed

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