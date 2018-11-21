棒球》張泰山引退式邀范逸臣獻唱 威脅方式超搞笑

2018年11月21日 20:45 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

張泰山今天（21日）出席經紀公司舉辦的餐敘，12月15日他將在台體大棒球場舉辦引退儀式，他透露，當天不只會有球員出席，連歌手范逸臣也將獻聲給予祝福，「不然他過年就不能回家。」張泰山搞笑地說。

張泰山表示，他與范逸臣老家住得相當近，「因為每次他回家都要先經過我家，我之前就打電話問他，我退休儀式那天可不可以來，不然過年就讓他無法回家。」張泰山接著笑著解釋，范逸臣除非真的要事在身，否則對他的邀約很少拒絕。

除了范逸臣，張泰山引退儀式當天也會有彭恰恰領軍的「棒球之星」棒球隊出席，此外，富邦悍將蔣智賢、張正偉與旅外球星胡智為、林子偉當天也將現身。至於當天是否還會有其他貴賓，張泰山神秘兮兮說道：「當然會有其他人，但這就是當天的驚喜了。」

張泰山透露，先前在引退賽已經哭過了，12月的引退儀式他不會哭，希望能透過草地音樂會的方式歡樂度過，「我現在是『Mini Baseball』的推廣大使，也會在引退儀式帶入與小朋友的互動，和各位好朋友一起度過。」

張泰山的引退儀式將於台體大棒球場舉辦，他感性道：「我在台中棒球場留下不少紀錄，也在台中打了10幾年的球，這個地方對我來說有很多回憶，所以選擇在這邊引退。」

(中時電子報)