高雄》陳其邁競辦發表「高雄囝仔」影片：高雄有很多機會

2018年11月21日 20:48 中時 林宏聰

陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳、發言人林瑩蓉21日發表「高雄囝仔」影片，由9位在高雄打拚的年輕人為主角。（陳其邁競選辦公室提供）

陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳、發言人林瑩蓉21日發表「高雄囝仔」影片，由9位在高雄打拚的年輕人為主角，包括髮型設計師蕭清元、羊奶三姐妹靳蓓琳、靳瑋琳、靳嘉琳、木瓜型農陳文億、游泳教練張介美、裝潢三兄弟張逸軒、張逸德、張逸安。他們在影片中描述自己的高雄經驗，充分展現高雄囝仔「不虛華、不譁眾取寵、腳踏實地為生活、為高雄打拚」的特色。

陳其邁在影片中則說，「我們南部孩子，比較不會這樣虛虛華華、譁眾取寵，講話語不驚人死不休，但我們很實在在打拚」。

林瑩蓉哽咽表示，這是她第一次看這部影片，她與片中年輕人一樣都在高雄長大，其實守護高雄也要守護我們的年輕人，影片中的高雄的年輕人都深愛著高雄，希望大家一起來努力來讓高雄更好。

劉世芳表示，高雄是個多元包容的城市，歡迎年輕人來高雄發展，這裡其實有很多的機會，高雄的機會在於大家都願意展開雙臂來接納任何人，這就是高雄人的特質。劉世芳表示，從選戰開始至今，高雄整座城市的進步，還有高雄人親切、樸素、踏實的特質都不約而同受到攻擊與扭曲，現在推出這支影片，要讓外界聽聽高雄囝仔的心聲，也想要讓大家知道高雄人對於這一切其實非常在乎。

鹽埕區在地22年的髮型設計師蕭清元說，他當年在台北學美髮時，老闆就希望他留在台北工作，但因為對故鄉有感情而選擇回到高雄。蕭清元認為，高雄就像一個小baby，正在成長中，一點都不老，高雄的年輕人也充滿活力，像是有許多年輕的設計師會到駁二舉辦義剪活動，發揮自己的專長，讓這座城市變得更幸福。

返鄉投入乳品事業的靳培琳表示，回高雄前她在西班牙待了3年，也曾經在台北工作4、5年，但始終覺得「台北不是我的家」，因此選擇回到高雄，協助家族乳品事業轉型，發揮她在從事國際貿易工作時接觸到的「農企業」概念。靳瑋琳說，「高雄是自己的家鄉，有自己熟悉的感覺，如果覺得它不好，是回來改變它，而不是一直罵它」，更強調高雄是一座「有很多機會的城市」。

木瓜型農陳文億說，他年輕時心裡想的確實是要去外地賺錢再回來高雄養老，後來卻發現「路怎麼越走越遠」，在外地早出晚歸打拚，卻不知為何而忙，所以最後選擇回高雄種木瓜。陳文億說，當農夫確實更辛苦，但是能夠回鄉工作、陪伴女兒一起成長，讓他感覺非常踏實。陳文億提到，高雄人身上都有一種獨特的親切感跟光榮感，尤其是在外地聽到有人跟他說「我是高雄人」時，他總會迫不及待地告訴對方「我也是高雄人」！

游泳教練張介美說，高雄是座海洋城市，擁有得天獨厚的環境，能讓孩子們從很小就開始認識水，因此她選擇擔任游泳教練，推廣自己最熱愛的運動。她更大膽建議陳其邁，未來可以評估從幼兒園開始，就替孩子們進行親水教育。

裝潢三兄弟張逸軒、張逸德、張逸安們說，裝潢工作跟室內設計日新月異，能夠從事這種新潮也有挑戰性的工作，讓他們覺得很開心，並且也從中獲得非常大的成就感。針對北漂議題，張逸軒說，他從以前到現在都是在台灣各地跑來跑去，根本沒有北漂的問題。他也強調，「也有很多人來高雄工作」，人才流動是很正常的事情，他看不出來這有什麼問題。三兄弟也非常期待，很快能夠成立自己的裝潢公司。

劉世芳表示，「高雄囝仔」影片是呼籲大家要幫自己的土地說話，要站出來幫我們母親講話，別人在唱衰我們，我們不會唱衰，希望大家將正能量傳播出去，尤其這影片沒有戲劇化的言語，而是以勤儉、樸實、勤奮的在地角度切入，讓大家知道高雄其實是一座有很多機會的城市。

(中時 )