楊鎮、李懿飯店開房間還直播！楊媽媽按「愛心」

2018年11月21日 20:49 中時 林淑娟

李懿、楊鎮一起介紹老爺行旅的「街的乒乓房」。（伊林娛樂）

李懿、楊鎮一起介紹老爺行旅的「街的乒乓房」。（伊林娛樂）

李懿、楊鎮一起介紹老爺行旅的「山水雲間房」。（伊林娛樂）

同屬伊林娛樂的藝人楊鎮、李懿日前被直擊一起現身台南老爺行旅！兩人大方坦承確實開房間而且還直播！不過他們笑說，兩人是出席台南老爺行旅和工研院合作推出7間主題套房記者會，李懿前一天就先到台南搶先開直播介紹7間主題房，只是楊鎮臉書直播半小時一直覺得奇怪：「怎麼觀看人數只有3、4人？」而且唯一一顆「愛心」，還是楊媽媽按的，後來是李懿提醒他：「你開成私人臉書了啦！」

兩人介紹的7間主題房分別由7位設計師結合7個在地產業打造而成，包括「法國鬥牛犬房」、「山水雲間房」、「消失的森林房」、「街的乒乓房」(漫畫房)等。熱愛動物的李懿喜歡「法鬥房」、「消失的森林房」，因為「法鬥房」都是法鬥犬的裝置藝術，「森林房」則是有滿牆的動物彩繪。

外型健康陽光走猛男路線的楊鎮，說他最愛水墨風的「山水雲間」，跌破大家眼睛，原來他出自軍教家庭，從小受喜愛山水畫的爸爸媽媽影響，曾學習書法畫畫，所以看到潑墨山水畫風的房間覺很親切。

兩人私底下都是漫畫迷，笑說可以一起待在「乒乓房」一整天「開房間看漫畫」，原來「乒乓房」除了可以打乒乓球，床頭還有很多漫畫可以翻閱，是殺時間利器。

常常開直播的李懿，這次在楊鎮開直播的時候，當起小老師教楊鎮怎麼跟粉絲互動；他平時沒有直播，開直播心情很緊張，沒想到直播半小時才發現開到私人臉書，只能重開直播重講一遍。

搞笑的是，前面楊鎮直播「山水雲間房」特別介紹房間的四顆水墨花紋的枕頭，枕頭只要排列組合對上，就能組成一幅水墨畫，他第一次直播時特意把枕頭重新排列，說要考下一位入住的房客，殊不知要重新直播，他自己就是下一位房客，笑稱「整到自己。」

(中時 )