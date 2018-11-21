全台唯一消防博物館 原台南合同廳舍及消防史料館年底開展

2018年11月21日 21:40 中時 曹婷婷

原台南合同廳舍是台灣唯一消防博物館。（台南市政府提供）

80年前興建的「市定古蹟原台南合同廳舍」是台南第一個消防據點，是台灣少數完整保存且尚在使用的原日治時期消防設施建物，如今搖身一變為台灣唯一的消防博物館，預計今年底完工開展。

代理市長李孟諺今天特地前昂視察「修復工程」及「古蹟再利用-消防史料館建置」，並表示合同廳舍位於台南古蹟蛋黃區，串連周邊台灣文學館、孔廟、武德殿、林百貨、愛國婦人館及台南州廳等重要古蹟景點，是台南文化觀光重要聚落。

李孟諺強調，合同廳舍是台灣唯一消防博物館，對台南消防發展具有深刻的歷史意義，透過參觀除了能讓訪客了解台南消防發展史蹟，更能讓民眾清楚體認到消防同仁維護市民安全的辛苦。

館內設有一面台南消防記憶牆，牆上記載為拯救市民付出生命的消防英雄，表達對消防弟兄的衷心感謝。

消防局表示，原台南合同廳舍建於1938年，廳舍主體修復工程「市定古蹟原台南合同廳舍（中正消防分隊）修復工程」總經費約為6,410萬元；消防史料館設置經費約523萬元，展覽空間為1樓及3樓部分空間，展出內容包括消防沿革簡介（清領時期、日治時期、戰後時期等相關文物及照片）、消防員的消防、救護勤務介紹、特搜隊簡介及任務、防災知識小學堂及VR地震搜救任務體驗等，預計於年底開展。

(中時 )