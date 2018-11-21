東奧正名公投評論》誰把奧運國手推上火線

2018年11月21日 21:41 中時 張理國

周天成（左起）、林怡君、許淑淨、陳葦綾、楊俊瀚及鄭兆村等選手及教練齊聚一堂，呼籲各界還給運動員生存空間。（范揚光攝）

倫敦奧運、里約奧運兩面金牌得主許淑淨、「台灣最速男」楊俊瀚、「羽球一哥」周天成等多位台灣之光親上火線，要為體育選手爭取國際舞台，呼籲對「東奧正名公投」投下反對票，外界不禁要問，一項公投，要讓支持者站在台灣之光的對立面，昔日引以為榮，今日反目成仇，推動這樣的公投，台灣有事嗎？

東奧正名公投名義上訴求的是「正名」，但實際上卻是利用國際現勢台灣生存空間的特殊性作文章，在獨派的暗助下，拿體育選手的生涯豪賭，源於政治，受害的卻是體育選手。

政院表示，這項公投的主體是中華奧會，既非行政院、也非體育署，言下之意，似乎與政府完全無關，行政院只能作壁上觀。但事實真的如此？政院一再強調尊重國際奧會、保障選手參賽權，而國際奧會已表明立場，參賽條件就是維持「中華台北」名稱，選手才得以出賽；萬一公投過關，進而影響會籍，屆時是要如何保障選手參賽權？如果情況真的像政院所述，中華奧會是主體，公投結果只是轉達給中華奧會，那奧運選手們又何需大費周章，出面高聲疾呼？

一位奧運選手的誕生，需要多少日以繼夜的努力，多少身、心、靈的付出，才能站上國際舞台發光發熱，讓世界看見台灣？若非選手、教練及家屬，又何能得知其間的付出有多少？

國家培育體育選手，也非一朝一夕，包括政府、社會及選手家庭，所費資源更難以數計，要說政府無權表態，怎麼樣也說不過去，早在公投連署階 段，政府就應該拿出立場，並分析其間利害，不是任令列車失速，橫衝直撞，最後無法參加奧運時才兩手一攤，表達遺憾。

分析東奧公投的利害，絕對不是政府干預公投進行，而是為所應為。年底10項公投耗資逾15億元，蔡政府未依釋憲意旨積極修法，致生同婚公投5案，加上東奧正名，6案平均總計浪費老百姓9億元的納稅錢，政府的不積極作為，才是導致國家失控的原因，如果花了大錢公投，最後選手還沒辦法參加奧運，那才真是賠了夫人又折兵。

(中時 )