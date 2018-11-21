影》韓國瑜、陳其邁對決肉搏戰 內衛防彈公事包總統級安規

2018年11月21日 21:43 中時電子報 吳家詮 、中天新聞 、中天新聞

（中天新聞）

「九合一」選舉已經到了最後「肉搏戰」階段，被列為「一級戰區」的高雄市韓國瑜對決陳其邁已經到了白熱化程度，今天二人同時選擇掃街拜票，只見所到之處都是人山人海夾道高喊「凍蒜」的支持群眾，不過負責維安的警察卻繃緊了神經，就怕阿扁的「二顆子彈」和連勝文遭槍擊的事件再度發生。

投票倒數，各地選情緊繃，網路上也消息滿天飛，其中高雄更是被警政署列為「一級戰區」，日前有網友發言要「暗殺韓國瑜」，檢警高度重視，特別針對韓國瑜、陳其邁，兩名高雄市長候選人，維安升級，預計23號選前之夜，藍綠兩陣營，將各派遣20名警力，做候選人貼身「內衛」隨扈圈，轄區警力全面停休，在會場也拉出百公尺遠距離，要做到滴水不漏，防範再度有選前槍擊案件發生。

根據警方的部署，高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁的安全保護，完全是比照總統大選級「規格」，隨時有兩名隨扈貼身保護安全，隨扈時時刻刻提著五公斤重的「防彈公事包」，一旦察覺有危險，就能立即護住候選人身體。

另外，高雄市警局昨天也決定，除了貼身隨扈，藍綠兩陣營廿三日舉辦選前之夜大型造勢活動時，轄區分局員警全面停休戒備，兩候選人各有十名特勤員警、十名一般制服員警組成「內衛」，將候選人保護在廿名警力中。

(中時電子報)