遭男偶像劈腿 甜美女星赴美療情傷

于大夢（右）與林柏叡飾演情侶。（禾力提供）

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于大夢與林柏叡拍吻戲。（禾力提供）
導演姜寧。（禾力提供）
于大夢。（禾力提供）
于大夢。（禾力提供）

新生代女星于大夢演出網路影集《N世代》，首集開場出現後，清新脫俗模樣讓觀眾眼睛為之一亮，引起網友討論。外型甜美的她，還沒踏進演藝圈前，曾被週刊拍到有多位男星追求而打開知名度，有「男星發電機」稱號。

于大夢表示，自己唸的是世新廣電系，本來就會接觸演藝圈，當時跟黃立成、辰亦儒只是吃飯就被拍，她也很傻眼，其實自己喜歡低調生活。據知，她拍《N世代》期間經歷情傷，戲拍完便決定離開台灣，一方面進修自己的本科電影相關課程，另一方面也是療情傷。

分手對象是男星？于大夢只說「這個人雖然對我很好，但是對於自己原來的女友還存在的事實說了謊，我知道真相後很難過，覺得自己很笨，一直被他欺騙，後來看到他公開承認女友，我也只能祝他幸福」。她正在國外，預計明年農曆年前回台，這次不能宣傳演出的《N世代》覺得很遺憾。

劇中她和林柏叡飾演情侶，「林柏叡很有天賦，試戲的時候還感覺不出來，但導演一喊action，林柏叡的眼神、情緒馬上把分手的氣氛帶出來；我當時拍這場戲的時候，正面對一段感情的結束，想到分手情景，難過得都想掉淚」。

談到第一次的戲劇處女作《N世代》，她不好意思的說，這是第一次演戲，非常緊張，上戲劇課時一直被老師罵不會演，整個人頓失自信，「我知道自己還有很大進步空間，也很感謝導演願意給我演出機會」。導演姜寧表示，當初會用于大夢就是看上她無半點人工外型，是現在演藝圈少數的天然美女，如果要給她一個稱號，天然系美女會比男星殺手更適合。

《N世代》講述一群年輕人追夢的故事，導演姜寧以自然日常方式傳達年輕世代思維與行為，「台灣年輕演員跟大陸年輕演員比起來，少了10倍甚至百倍的戲劇演出機會，如果不給新人機會，就不會有現在演出《鬥魚》的林柏叡跟《角頭2》的林真亦」。

(中時 )

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