ABL》超越上季勝場！夢想家強壓香港2連勝

寶島夢想家21日擊退地主香港，搶下開季2連勝。(夢想家提供)

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中時電子報
／香港報導

寶島夢想家這麼快就突破上季勝場數了！夢想家在東南亞職籃(ABL)新賽季，21日來到客場面對229公分長人迪瓜拿領軍的香港東方，靠著米勒最後6.3秒致勝三分球，夢想家82比80險勝，更摘開季2連勝，一掃上季僅拿1勝陰霾。

夢想家連2場排出「四洋一土」先發，也就是3洋將搭配錢肯尼、李學林，可是真正幫助夢想家取得領先的，還是吳松蔚連兩顆三分球，「少俠」田壘也在首節尾聲替補上陣，似乎不受感冒影響，打完首節，夢想家暫以24比17領先。

田壘次節一開始就靠漂亮切入上籃，拿下此役首分，更製造迪瓜拿第2犯，雙方差距擴大到13分，不過香港還以8比0追上，可是夢想家換成錢肯尼、米勒兩人發威，再次擴大領先，上半場結束，夢想家仍以44比32領先地主香港。

不過挾著現場上千名地主球迷吶喊氣勢，香港下半場隨即打出11比2開局，甚至靠著艾略特的三分球追平，幸好隨著迪瓜拿4犯下場，夢想家重新穩住陣腳，靠著葛萊斯、米勒兩名老外火力，打完前3節，續以63比59領先香港。

最後4分20秒，米勒的急停三分命中，幫助夢想家76比68領先，不過香港再次追上，更靠蕭健勳最後50秒的三分球，追成79比79平手，李學林最後42.3秒出現走步違例，也把球權送給香港，情勢再度相當緊張。

夢想家這次換成米勒當英雄，他在最後6.3秒埋伏右側底線，漂亮投進超前三分球，也迫使香港只能用三分球追分，儘管莫名其妙被吹技術犯規，讓香港靠罰球追上1分，可惜最後艾略特三分出手沒進，夢想家第2勝入袋。

(中時電子報)

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