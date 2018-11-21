電子報直播帶你玩透透 ITF 運動觀光主題館

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中時電子報
綜合報導

台北國際旅展(ITF)將在 11/23 日上午 10 時 30 分於台北南港展覽館盛大開幕， 現場除了有熱血主播徐展元及女籃國手錢薇娟站台外，其中最引人注目的就是 「運動觀光主題館(攤位號碼 K1902)」，由教育部體育署推廣行銷今(107)年的 10 件「優質運動遊程」 ，凡於現場報名參加遊程就送炫彩旅行背包。

現場還有 VR 體驗區，民眾可嘗試各種好玩的虛擬運動遊戲。另外，主辦單位 每日安排有獎問答，供豐富多樣的限量超值贈品，想知道更多活動內容，請於 該日 10 時 25 分準時收看中時電子報粉絲專頁直播。

今年獲選的優質運動遊程包含「單車環島趣」、「兩河流域休閒情，冬山安農運 動行」、「海洋安全教育青少年夏令營」、「劍道馬術越野射擊現代運動體驗」、 「平地湧泉推飛機、滑草搖舟拉索埃、森林走繩直排輪、足球單車」、「機師體 驗風洞飛行輕航機直升機空中運動」、「海派帆遊龜山島。獨闖烏岩角二日」、 「最後的伊甸園～阿朗壹古道健走＋部落小旅行三日遊」、「藝․憩～沁涼溯溪 運動之旅」以及「防身自救野外求生拓展訓練露營」等 10 件。

經過旅行社精心的行程包裝，不止提高自己外出踏青的意願，更是讓國人知道 台灣處處都是美景，不用到國外，也能享受徜徉在大自然的喜悅。

(中時電子報)

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