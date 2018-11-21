廣布亞洲神盾系統 美擴大向日本出售標準-3導彈

由柏克級神盾驅逐艦發射的SM-3導彈，也有陸基神盾使用的型號。（圖／美國海軍）

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中時電子報

美國國防安全合作局( Defense Security Cooperation Agency, DSCA)發表聲明稱，美國國務院已批准向日本出售高達5.61億美元(台幣175億元)反彈道導彈系統使用的標準-3型(SM-3)導彈。這將被視為美國擴大在亞洲建立海基、陸基結合的神盾反導系統的重要舉措。

據《鳳凰網》報導，日本政府已向美國提出要求購買8枚SM-3 Block IB導彈和13枚SM-3 Block IIA導彈。此外還包括SM-3 1B和2A導彈筒，美國政府和承包商將提供技術援助、工程和後勤支持服務以及其他相關要素，估計總計劃費用為5.61億美元。

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報導說，這項軍售安將為日本提供彈道導彈防禦能力，以協助保衛駐紮在日本本土的美國部隊與日本自衛隊，日本將毫不費力地吸收這些額外的彈藥來支援日本海上自衛隊。

報導表示，SM-3 Block IB和IIA Up Rounds的主要承包商將是雷神導彈系統公司，Mk-21和Mk-29導彈筒主要承包商是明尼阿波利斯的BAE系統公司。

SM-3是艦載導彈，作為神盾彈道導彈防禦系統的一部分，主要用於攔截短程和中程彈道導彈，目前是裝置在柏克級神盾驅逐艦上。SM-3導彈也可以當作反衛星導彈使用，能摧毀近地軌道近端的衛星。SM-3首次服役是2014年，目前SM-3飛彈主要使用者為美國海軍、日本海上自衛隊及北大西洋公約組織國家。

SM-3 Block IB為SM-3的新批次型號，主要部署在神盾驅逐艦上。SM-3 Block IIA則是與日本合作開發和生產，可在陸地和船艦上部署。目前日本與韓國都有美製神盾艦驅逐艦，今年日本又與美國商定在日本本土設立陸基神盾系統，預定兩年內建設完成，未來美國可能陸續在亞洲地區尋找設立陸基神盾系統的盟友與戰略夥伴。

(中時電子報)

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文章來源：美國批准向日本出售標準3導彈攔截彈 價值5.61億

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