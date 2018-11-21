揉爛報紙然後呢？陳揮文一句話反問姚文智被讚爆

陳揮文不贊同姚文智揉爛報紙舉動。(取自飛碟聯播網)

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中時電子報
陳揮文。(本報系資料照)

民進黨台北市長候選人姚文智，日前在記者會上瞎指「中資介入」旺旺中時媒體，最後更揉爛報紙丟進垃圾桶，呼籲全民拒看，曾任新聞局長的他竟有如此干預新聞自由的舉動，令人震驚又意外。名嘴陳揮文今(21日)也在廣播節目中談起此事，也反問姚文智一句：「那自由時報呢？」認為姚文智是要選台北市長的人，用這種方式並不會解決問題。

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陳揮文認為若媒體有報導不實的地方，你可以澄清、要求更正或提出告訴，但把報紙揉一揉丟垃圾桶的行為是不對的，「你這樣行為就像川普。」陳揮文說中時的報導比較不利姚文智，也許是真的，但他也反問姚文智「那自由時報呢？」韓國瑜十萬人造勢3大報都是頭版頭，自由時報就是不登那怎辦呢？那就是自由時報的新聞自由。

陳揮文認為姚文智把報紙揉爛丟垃圾桶的舉動叫洩憤，對於姚文智控訴報導不公，陳揮文則說他也認為自己評論不公平，因為他也有自己的意識形態、有自己的好惡，「我可能對這候選人比較好，對這個政黨比較好，我接受大家公評。」

陳揮文接著再次反問姚文智現在這樣做有解決問題嗎？認為姚文智是要選台北市長的人，把報紙揉爛丟垃圾桶的舉動不是跟小孩子一樣嗎？「你應該是想辦法討回公道，不是要洩憤跟生氣，那沒有用，你又不是網友，你是要選台北市長的人。」

不少網友也紛紛在陳揮文直播留言，「哈哈哈哈 關T台關東森的新聞局長」、「三民自壹年都偏綠怎麼沒人檢舉」、「文哥，讚」、「姚文配選台北市長嗎？網友都贏他」。

(中時電子報)

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