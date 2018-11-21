馬斯克把他最大的火箭改名「星艦」

馬斯克將大獵鷹火箭改名叫星艦，表示它是可以飛到另一個星球的太空船。(圖/SpaceX)

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中時電子報

伊隆馬斯克(Elon Musk)的特斯拉公司起伏不定，但是他的太空事業-SpaceX公司並沒有受到影響，表現的有聲有色，獵鷹9型火箭每週都有太空任務。最近馬斯克在自己的推特上說，他要把大獵鷹火箭（BFR）改名叫「星艦」(Starship)，表現他對星辰大海的鴻圖野望。

Space X現在最常用的火箭是獵鷹9號，可以將22噸的酬載送到低軌道、4噸的酬載送到高軌道；更大型的則是由3支獵鷹9號綑綁而成的「獵鷹重型」火箭，推力達到3倍，已在今年初完成試射，將一輛特斯拉跑車送入太空，目前這輛跑車也飛過火星軌道。

不過，比獵鷹重型還要更強大的火箭也在研發中，就是「大獵鷹火箭」，這型火箭可以將大批的人們送到火星，以實現星際殖民。馬斯克或許認為「大獵鷹火箭」名字太普通，無法表現真正的用意，所以必須改名。

大獵鷹火者，或說星艦(最右的2支)，是人類有史以來最巨大的火箭，比登陸月球的農神5型，或是太空梭系統都要大。(圖/SpaceX)

馬斯克表示，載人與物資的太空船上半部，稱為「星艦」(Starship)，而下半部的火箭助推器，則稱為超級重型火箭「Super Heavy」。

不管叫大獵鷹或是叫星艦，它都會是人類有史以來最巨型的太空火箭，運載能力過100公噸，能夠同時運載100個乘員前往火星。馬斯克相信，在他有生之年，可以看到人類成為「跨行星物種」。

Space X希望星艦火箭系統能在2020年投入使用，這意味著明年將有一系列重要的系統測試。相關技術會用在持續更新的獵鷹9號火箭。SpaceX總裁關妮．莎特威爾(Gwynne Shotwell)表示，獵鷹9號會成為「小星艦」。

不過，改了名字也有別的挑戰：一位推特用戶向馬斯克指出疑問，既然名字叫「星艦」，那應該要具備「跨星際飛行」的能力才對，也就是能飛向另一個恆星系統。

馬斯克回答「星艦的後期版本將能夠飛往下一個恒星」

離太陽最近的恆星，是半人馬座的比鄰星，也就是南門二的C伴星，它距離我們為4.22光年，也就是40兆公里。

(中時電子報)

文章來源：Elon Musk Unexpectedly Renamed the Big Falcon Rocket 'Starship'

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