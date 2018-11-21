彰化》王惠美下戰帖邀魏明谷辯捷運 魏營：欣然接受

國民黨彰化縣長候選人王惠美21日晚出席員林聯合造勢晚會，主動下戰帖邀魏明谷就彰化捷運議題進行辯論。（鐘武達攝）

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「你敢嗎？」國民黨彰化縣長候選人王惠美21日在「員林市民團結勝選之夜」造勢活動中除了力推彰南捷運政見，更嗆聲邀請魏明谷就捷運議題進行辯論。魏明谷競選部立即回應「欣然接受」，還說，包括社福等各項議題都以入題，好讓選民做選擇。

彰化縣5合1選舉，國民黨陣營21日晚上在員林市舉行聯合造勢大會「挺美的雄讚．員林市民團結勝選之夜」，包括王惠美、員林市長游振雄以及第4選區縣議員候選人都到場合體，同時也吸引熱情的千名支持者，場面相當熱烈。

王惠美是造勢晚會的壓軸，開口就痛批，彰化最近幾年「攏無發展」，還外流1萬多人口，直批是現任縣長魏明谷執政無能。

接著強調，改造彰化就要從交通做起，同時說明一軸一環雙樞紐政見，認為彰南捷運系統構成便利的交通網路，將能創造生活與就業條件，並讓彰化南北均衡發展。還表示，捷運可以分階段、有系統的建設，不僅不會造成縣府財政負擔，而且可以讓彰化地區民眾享受到便捷、高品質的大眾運輸服務，現在不做、以後一定會後悔。

接著她反問魏明谷，如果彰南不用有捷運，那為何縣府的網站規畫了10條捷運路線？還說，針對兩人提出的捷運路線的可行性進行辯論，你敢嗎？」。

由於之前無黨籍縣長候選人邀約各縣長候選人舉行政見辯論會，唯獨王惠美尚未表態答應

，好不容易等到王惠美主動下戰帖邀請就彰南捷運議題「辯論」，魏明谷陣營除了欣然接受外，同時回應希望王惠美對魏明谷縣長政策的諸多質疑，都能在辯論會中提出，讓雙方可以公開的理性交流，讓縣民更了解誰是最適合的縣長，以示負責。

魏陣營更說，為了表示尊重，魏明谷請王惠美訂出時間、地點、第三方公正單位等工作，只要王惠美委員提出，都將全力配合。

(中時 )

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