影》首度同框柯文哲直播PK 館長：你這個人很奇怪

2018年11月21日 22:34 中時電子報 林毅

館長臉書直播

台北市長柯文哲與館長陳之漢在今天(21日)晚上10點同框直播,這也是兩人首度合體,由於觀眾瞬間湧入太多,導致《金剛》直播間流量過大,伺服器直接爆掉,緊急改開臉書直播,沒僅10多秒鐘,觀眾人數就突破1萬人。直播進行中,館長與柯文哲有說有笑,也打破了外界覺得兩人「TONE調真的很不合」的擔憂,館長針對柯文哲政策一一犀利提問,柯文哲也全盤回答。

在直播開始前,已經有超過15000人在直播間等待開始,一向習慣飆髒話的館長也難得做出保證,這次直播絕不罵髒話,若罵了自己就是婊子,

節目剛開始,館長先問柯文哲直播前一刻在哪,柯文哲幽默回在通化街當人形立牌,原本打算進去掃街,但發現會妨礙店家做生意,就打消念頭,改在路口拜票。

館長接著問柯文哲,為何會想來從政,柯文哲表示因為「被逼到走投無路」,經過五權憲法磨練當上台北市長。他說當初台大愛滋器捐案,各個府院省如立法院、衛生局、衛生署、監察院、醫師懲戒委員會、調查局、地檢處和工程會輪番上陣伺候他,他被搞到「起笑」,辦公室還從「地上室」被移到地下室。

館長發問「台北市4年你看到了什麼」,柯文哲自爆自己前兩年因為菜的關係,很多事情都搞不懂,進去市府後時常被資深公務員修理,過了這黯淡的兩年後,也是勤作筆記,後面才越做越上手。柯文哲表示,他做法很簡單,任何預算都要據實以報,沒有例外。

館長問到柯文哲取消敬老金事件時,柯文哲表示全台灣敬老金1天就發了60億,社會福利無法齊頭式平等,怎麼能說是正確的,他把1500元轉換成各種福利,例如65歲以上免費打肺炎疫苗,因為肺炎是十大死因第三名,以及敬老卡、搭公車捷運都有優惠,還有老人共餐、居家醫療,柯文哲直說,命比錢還重要。

柯文哲更嗆國民兩黨「弊案一堆」,拉法葉艦案、慶富案,他當北市長乾乾淨淨,沒有任何弊案,只要咬緊牙關,就能邁向像歐美那樣的法治城市。

有趣的是,直播到一半時,館長拿出平板,想觀看直播觀眾有何疑問,卻發現網友全都在刷柯文哲之前的MV歌詞「怪怪的」和「do the right thing do thing right」,讓館長一時看得一頭霧水,歪頭問助理「這些人在幹嘛,這是什麼意思」,助理解釋後館長才恍然大悟。

全場直播結束後,臉書直播觀看人數已達54萬人次,以及超過4萬則的留言,最高峰時同時在線觀眾更是有7萬多人,但似乎因觀眾過多,導致流量太大,直播品質相當不穩,時常LAG斷線,就連館長打算做總結結束直播時,臉書就不爭氣的斷訊了。

(中時電子報)