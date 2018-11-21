影》首度同框柯文哲直播PK 館長：你這個人很奇怪

2018年11月21日 22:34 中時電子報 林毅

館長臉書直播

台北市長柯文哲與館長陳之漢在今天(21日)晚上10點同框直播，這也是兩人首度合體，由於觀眾瞬間湧入太多，導致《金剛》直播間流量過大，伺服器直接爆掉，緊急改開臉書直播，沒僅10多秒鐘，觀眾人數就突破1萬人。直播進行中，館長與柯文哲有說有笑，也打破了外界覺得兩人「TONE調真的很不合」的擔憂，館長針對柯文哲政策一一犀利提問，柯文哲也全盤回答。

在直播開始前，已經有超過15000人在直播間等待開始，一向習慣飆髒話的館長也難得做出保證，這次直播絕不罵髒話，若罵了自己就是婊子，

節目剛開始，館長先問柯文哲直播前一刻在哪，柯文哲幽默回在通化街當人形立牌，原本打算進去掃街，但發現會妨礙店家做生意，就打消念頭，改在路口拜票。

館長接著問柯文哲，為何會想來從政，柯文哲表示因為「被逼到走投無路」，經過五權憲法磨練當上台北市長。他說當初台大愛滋器捐案，各個府院省如立法院、衛生局、衛生署、監察院、醫師懲戒委員會、調查局、地檢處和工程會輪番上陣伺候他，他被搞到「起笑」，辦公室還從「地上室」被移到地下室。

館長發問「台北市4年你看到了什麼」，柯文哲自爆自己前兩年因為菜的關係，很多事情都搞不懂，進去市府後時常被資深公務員修理，過了這黯淡的兩年後，也是勤作筆記，後面才越做越上手。柯文哲表示，他做法很簡單，任何預算都要據實以報，沒有例外。

館長問到柯文哲取消敬老金事件時，柯文哲表示全台灣敬老金1天就發了60億，社會福利無法齊頭式平等，怎麼能說是正確的，他把1500元轉換成各種福利，例如65歲以上免費打肺炎疫苗，因為肺炎是十大死因第三名，以及敬老卡、搭公車捷運都有優惠，還有老人共餐、居家醫療，柯文哲直說，命比錢還重要。

柯文哲更嗆國民兩黨「弊案一堆」，拉法葉艦案、慶富案，他當北市長乾乾淨淨，沒有任何弊案，只要咬緊牙關，就能邁向像歐美那樣的法治城市。

有趣的是，直播到一半時，館長拿出平板，想觀看直播觀眾有何疑問，卻發現網友全都在刷柯文哲之前的MV歌詞「怪怪的」和「do the right thing do thing right」，讓館長一時看得一頭霧水，歪頭問助理「這些人在幹嘛，這是什麼意思」，助理解釋後館長才恍然大悟。

全場直播結束後，臉書直播觀看人數已達54萬人次，以及超過4萬則的留言，最高峰時同時在線觀眾更是有7萬多人，但似乎因觀眾過多，導致流量太大，直播品質相當不穩，時常LAG斷線，就連館長打算做總結結束直播時，臉書就不爭氣的斷訊了。

(中時電子報)