爆「共用吸管」曖昧女助理後 人夫男星又被拍和神秘女拜拜

2018年11月21日 22:53 中時電子報 施品瑜

周一圍工作室聲明。（圖／翻攝自周一圍工作室微博）

大陸男星周一圍曾演出《我不是藥神》，近來還客串趙麗穎新劇《你和我的傾城時光》，演技都受到不少好評，但已婚的他，日前被拍到和女助理「共用吸管」喝奶茶，遭疑關係曖昧，而今（21日）他又被拍到和一名神秘女子到寺廟參拜，且身邊沒見到老婆朱丹的身影，再度掀起網友熱烈討論。

有網友今在北京白雲觀偶遇周一圍，透露看見他和一名女子一起捻香參拜，原本以為他和老婆同行，但發現身邊人不是朱丹，網友說雖然兩人沒有親密動作，但是走得很近，女子還幫周一圍拿包包，並直言「覺得旁邊那個女人不簡單」，遭瘋猜該女子就是和他一起喝奶茶的女助理。

不過，周一圍工作室隨後即跳出來發聲明，表示今天是周一圍的私人行程，同行女子是他們夫妻倆都認識的友人，澄清周一圍並未做出任何逾矩行為，「『關係不簡單』、『和喝奶茶女助理為同一人』等內容均不屬實」，並強調若繼續報導、傳播虛假內容者將追究法律責任。

周一圍日前爆出和女助理共用吸管喝奶茶後，同為明星的老婆朱丹就曾發文力挺丈夫，「媒體那麼不遺餘力的把周先生往『壞男人』的人設上推，有什麼益處」，但之後又刪除該文，不禁引外界多做聯想。

(中時電子報)