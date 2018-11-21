台北》蔡英文手比3號 高喊「台北就要姚文智」

民進黨籍台北市長候選人姚文智（前右）21日晚間舉辦「改革不回頭．鬥陣顧台灣」造勢晚會，黨主席蔡英文（前中）出席呼籲民眾用選票支持姚文智。中央社記者孫仲達攝　107年11月21日

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民進黨籍台北市長候選人姚文智（右2）21日晚間舉辦「改革不回頭．鬥陣顧台灣」造勢晚會，黨主席蔡英文（中）出席站台，為姚文智催票。中央社記者孫仲達攝　107年11月21日

年底選舉進入倒數階段，民進黨台北市長候選人姚文智今舉辦造勢晚會，總統蔡英文、行政院長賴清德都替姚站台輔選。蔡強調，已在中常會下達軍令狀，民進黨在台北提名姚文智，黨內不分高層基層，就是全力支持姚文智。蔡最後比出3號手勢，高喊「台北就要姚文智」，並預告選前之夜將再度替姚站台。

民進黨今在花博公園外舉行「改革不回頭，鬥陣顧台灣」台北市造勢晚會，除了蔡英文、賴清德外，27位市議員候選人也都到場，行政院秘書長卓榮泰、勞動部前次長蘇麗瓊、臺灣觀光協會會長葉菊蘭等都相繼替姚助講，強調姚已經準備好當台北市長，並且要讓議員全壘打。

蔡英文說，姚文智與他的競爭對手之所以不同，是因為他是一個有答案的市長候選人，台北市民心中的疑問，姚文智都有答案。她也說，她看得出姚文智的堅定，並向民眾高喊，要給姚跟姚太太、姚媽媽，一個溫暖的掌聲。

蔡英文說，她已在中常會下達軍令狀，只剩下3天，全黨要團結催票，「守住領先縣市、膠著縣市要拚勝利，激戰縣市要集中力量，爭取逆轉勝」。

蔡也怒轟國民黨黨主席吳敦義，用不堪語言辱罵大家敬重的總統府秘書長陳菊，她真的看不下去，她要選民用手上的選票告訴對手，「政治不能沒有人性」。

蔡英文呼籲，要把票投給民進黨，來挺台灣的改革跟建設，並強調她就任兩年多，每天都在收拾過去政府留下的問題，如果改革做得不夠或不夠徹底，政策不夠周延，她跟大家抱歉，「因為台灣人民的指教，蔡英文永遠要虛心檢討」，並怒批國民黨這兩年只會扯後腿，卻不斷批評，怒嗆「你們憑什麼？」

(中時 )

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