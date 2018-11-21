南投》仁愛鄉長選戰又見疑是選舉奧步的寄發符咒 警方展開調查

2018年11月21日 23:27 中時 楊樹煌

▲信件內都附有人形的符咒，頭部並都貼上名字。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉長江子信、其大哥也是原民局長張子孝夫婦及二哥張子仁全都收到附有符咒的信函。（楊樹煌攝）

南投仁愛鄉長選情激烈，21日又見選舉奧步的寄發符咒，在紙人符咒的頭部還貼上人名，並附上1小字條，由於信封內外的文字，全部都以打字，沒有任可手寫字跡，仁愛警分局據報，已著手展開調查。

仁愛鄉長江子信、其大哥也是南投縣政府原民局長張子孝夫婦及其二哥張子仁，今天全都收到郵寄的信件，打開後發現，內都有有人形的紙符咒，人頭上並都貼上名字，同時各附1張小字條。

仁愛鄉長江子信的字條寫著，「身為教育人員應教化人心，不該聯合自己的兄弟姐妹來污錢，你會得到現世報的，所犯之罪，很快報應就來，眾神明不會饒了你」。

原民局長張子孝的字條寫著「對一個從不認識的人，對你忠心耿耿反而對他忍，你良心不安吧！你有今天的地位是一個傻子幫你的，吃了人家血汗錢，會受天打雷劈的……」

張子仁的字條則為「利用兄弟之權利污了無數納稅人的錢，又忘恩負義，眼睛裡只有利益，老天有眼，不會讓你好過的」。

雖然內中並無選舉相關的字眼，但目前正值選舉期間，加上仁愛鄉鄉長選情激烈，不難想像是與選舉有關，且純屬詛咒，企圖擾亂當事人的心情。

江子信家族收到該符咒信件，已向仁愛警分局報案，目前正由警方展開調查中；仁愛鄉長江子信並呼籲，希望這場選舉是場光明正大，乾乾淨淨的選舉，不要再使出選舉奧步，只會讓人唾棄。

(中時 )