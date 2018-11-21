台北》合體館長開直播 柯P：連任失敗 台灣恢復烏烟瘴氣

2018年11月21日 23:23 中時 張潼

台北市長柯文哲近日勤走商圈、傳統市場和夜市拜票，但「空戰」部分也為掉以輕心，今晚與網紅「館長」陳之漢合體直播，果然原定10點在直播網站播出，直接爆流量網頁無法開啟，最後改到臉書直播，湧入近7萬人，播放速度因而卡卡。柯先細數自己的施政理念、政績，最後向選民喊話說，柯文哲如果失敗，台灣政治就回去以前烏烟瘴氣那樣，沒有人要認真做事，盼選民給機會讓他再連任。

館長日前和國民黨高雄市長韓國瑜開直播獲高人氣，被韓陣營認為是掀起「韓流」的因素之一，選前2天柯文哲也與館長直播，柯陣營幕僚直言，就是看中收看館長直播的群眾多，且盼催出年輕人投票率，所以才安排這場直播。而果然，原定10點在直播網站播出，網頁直接掛點，改成臉書後，短短幾分鐘人數先是衝到3、4萬，接著又飆到近7萬人。

館長詢問柯為什麼從醫生變成當市長、過去4年在北市府的經歷等，柯文哲強調自己一開始是菜鳥市長，也是會被老公務員欺負，「慘淡日子過2年」，但不斷開會、聽大家報告、做筆記，慢慢就搞懂了；接著他細數任內推動市民參政、建立都更釘子戶協調機制、西區門戶計畫、環南市場開工、建成圓環改建、大龍市場公宅、社子島等。「柯P政績懶人包，google就一堆」，柯說，他是外科醫生很務實、不去包裝，否則講一堆最後人死掉有什麼用？

他還說，接下來有很多大工程要開始，例如市場改建、環狀線、公宅，未來10至15年還200多間學校要改建，成為融合學校、托育、老人日照甚至區民活動中心的公益空間等。

柯也提到最近頻被抗議的重陽敬老禮金議題，他強調，重陽敬老金全台灣一年要60億，怎麼花是最好的？每人發一發是最好的嗎？貧富懸殊越來越大，一個是有錢人稅要重一點，一個是社會福利要偏向弱勢，不可以齊頭式。因此，北市改推出65歲以上施打肺炎疫苗、推動到宅醫療、石頭湯計畫、老人共餐等，他痛批：「徐旭東你發1500塊？神經病！各縣市政府欠錢發那是什麼意思？欠債要還錢、欠債要利息，都債留子孫！」

最後，館長讓柯文哲利用時間向選民催票，並詢問柯，如果他沒順利連任，是否會對台灣歷史有影響？柯文哲說，自己任內沒有重大工程上call in節目、沒有局處長貪汙下台，「都乾淨掉了」，反觀他上任前五大案、三中案、國發會案，「柯文哲做台北市長都不見、都沒有，這就是新的文化。」

柯文哲直指，台灣20年前是亞洲四小龍第一名，現在卻保不住，原因就在於國家整個整天談政治、打嘴砲、沒在做事，「我是認真做事的人，而且政府變很乾淨」，藍綠弊案一堆，拉法葉案、慶富案，只有柯文哲沒有，「我最驕傲就是這樣，當市長乾乾淨淨」。

因此他說，自己很羨慕美國、日本等文明和法治的國家，但若柯文哲失敗（未能連任），台灣就回去照以前烏烟瘴氣那樣，沒人要認真做事，畢竟認真做事也沒好處，何必認真做事？

(中時 )