獨／黃舒駿6歲兒拍上萬張照 52歲拚2胎隨時都可以

2018年11月21日 23:21 中時 洪秀瑛

黃舒駿（左）與老婆（右）、兒子與趙小僑（右二）在上海相見歡。（黃舒駿提供）

象象幫爸爸拍照。（黃舒駿提供）

象象拍照時，架勢十足。（黃舒駿提供）

趙小僑坐在小帳棚裡，直呼好想生北鼻。（洪秀瑛攝）

趙小僑走在玻璃棧道上，心情很嗨。（洪秀瑛攝）

趙小僑欣賞酒店外的壯闊景觀。（洪秀瑛攝）

趙小僑（右起）、劉亮佐、劉媽媽、趙小僑媽媽及爸爸一起慶生。（取自臉書）

兩家人開心聚餐。（取自臉書）

黃舒駿日前帶著妻兒在上海與趙小僑一起出席佘山世茂洲際酒店開幕活動，他在晚宴上與趙小僑相談甚歡，席間發生小插曲，趙小僑一度被誤認是「黃太太」，讓她覺得尷尬又好笑。

趙小僑說，其實她從沒聽過黃舒駿的歌，只是老公劉亮佐及身邊朋友和黃舒駿很熟，開幕活動是她第一次見到黃舒駿，聊得非常愉快，因此才被誤認。趙小僑和老公劉亮佐差12歲，黃舒駿得意笑「那有什麼，我和太太差24歲」，明年滿40歲的趙小僑焦急想生孩子，黃舒駿提醒她「做人」不能有壓力，而是要把它當成一種樂趣。

黃舒駿提到與老婆相識過程，7年前他在福州的選秀節目擔任評委，Sophia代表美國賽區參賽，當時因伴奏老師少一拍，她有點受影響，最後沒晉級，2人在這之後便開始聯繫。他半開玩笑說，Sophia被他淘汰，沒想到現在用一生來補償她，「年紀差距對我們來說是很大優點，也是夫妻生活樂趣，比如我提到麥可傑克森，太太說她沒聽過，我覺得很不可思議」。他透露和老婆交往前，老婆的家人都知道他，只有老婆不認識他，「我們除了年紀差距，其他在價值觀、生活觀及興趣都很合得來」。

一家3口與趙小僑在酒店內參觀獨特又奢華的親子景觀套房及水底餐廳，黃舒駿6歲的兒子象象主動找趙小僑聊天，個性落落大方。象象小小年紀很會聊天，看到小孩、大人都會主動聊天，黃舒駿說：「他就是個愛聊天、愛講話的小孩，可以找相關話題和大人聊。」趙小僑看到親子套房內設有小朋友玩樂的空間又可睡覺的小帳棚，馬上窩進小帳棚裡，「好想趕快有北鼻，就可以一起住了」。

象象5歲開始學拍照，去年黃舒駿帶兒子到浙江烏鎮戲劇節，兒子當他專屬攝影師，有次拍了很多垃圾桶照片，他誇：「拍得真好，因為小孩身高矮，視角和大人不同，沒任何框架」。象象已拍了上萬張，黃舒駿考慮將來幫兒子開攝影展。象象除了拍照、打高爾夫球，也開始學鋼琴、爵士鼓，明年開始學小提琴，黃舒駿從沒要求兒子學音樂，「完全讓他自己高興做什麼就去摸索」，採自由發展教育方式，和老婆會再拚2胎？他說「隨時都可以」。

黃舒駿剛在北京忙完擔任出品人的原創中文音樂劇《馬不停蹄的憂傷》，計畫明年回台演出，「對音樂創作人來說這是非常難得的機會和榮耀，我也希望能繼續演下去」。他正籌拍音樂性電影，從羅大佑出道至周杰倫的黃金20年，「我的初心是要推崇這20年間對歌壇有貢獻的人物」。

15日剛過生日的趙小僑，和老公劉亮佐及爸媽、婆婆都是11月出生的天蠍座，5隻蠍子日前一起慶生，氣氛溫馨歡樂。明年很想生個豬寶寶的她，覺得自己很幸運，因為婆婆完全沒給她生孩子壓力，自己的爸媽也很開明，她說弟弟30多歲還沒有女友，爸媽也不會催婚，打趣說：「女生想結婚可以找離婚、有兒子的，會比較沒壓力，ㄟ…這結論好像怪怪的。」

她為了先完成生孩子的任務，推掉不少拍戲工作，偶爾上上比較輕鬆、時間又彈性的綜藝節目，然後忙照顧老公與前妻生的兒子銓銓，以及經營youtube的「趙小僑女人說」頻道，每週上傳自拍自剪影片，忙得不可開交。她平時有空仍不忘做戲劇功課自我充實，先前學了韓文，偶爾也和朋友飛到韓國看音樂劇，一直也想去日本朝聖，欣賞寶塚歌劇團的演出。

(中時 )